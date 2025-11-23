Edit Profile
    సింహ రాశి వార ఫలాలు (నవంబర్ 23 - 29, 2025): ఆత్మవిశ్వాసంతో అద్భుత ప్రదర్శన

    నవంబర్ 23 నుండి 29 వరకు సింహ రాశి వారి శక్తి, ఉత్సాహం ఉచ్ఛస్థితిలో ఉంటాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసం, సృజనాత్మక ఆలోచనలతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. సామాజిక జీవితంలో ప్రశంసలు, పనిలో స్పష్టమైన పురోగతి, స్థిరమైన ఆర్థిక పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. దైనందిన జీవితంలో ఫిట్‌నెస్, తేలికపాటి దినచర్య మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి. 

    Published on: Nov 23, 2025 9:45 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో సింహం (Leo) ఐదవ రాశి. ఈ వారం మీలోని శక్తి చాలా తీవ్రంగా, ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మనసులో సృజనాత్మక ఆలోచనలు నిరంతరం మెరుస్తూ ఉంటాయి. మీ ఉనికిని, పనితీరును ఇతరులు తప్పకుండా గమనిస్తారు.

    సింహ రాశి వార ఫలాలు (నవంబర్ 23 - 29, 2025): ఆత్మవిశ్వాసంతో అద్భుత ప్రదర్శన

    సామాజిక జీవితంలో మీకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. పని విషయంలో స్పష్టమైన పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. రోజువారీ పనులలో ఫిట్‌నెస్, తేలికపాటి దినచర్య మీకు బాగా తోడ్పడుతుంది.

    మొత్తం మీద, ఈ వారం మీరు ముందుకు సాగడానికి, మిమ్మల్ని మీరు చూపించుకోవడానికి, కొత్త అవకాశాలను అందుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    ప్రేమ జీవితం (Love Horoscope):

    ఈ వారం మీ ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. బంధంలో ఉన్నవారికి ఇద్దరి మధ్య ప్రేమపూర్వక వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. చిన్న చిన్న సర్‌ప్రైజ్‌లు, ప్రశంసలు, మీ చొరవ మీ భాగస్వామి మూడ్‌ను మరింత మెరుగుపరుస్తాయి.

    అవివాహితులకు ఇది ఉత్తేజకరమైన సమయం. ఎవరి నుంచైనా ఆకర్షణీయమైన సందేశం, కాల్ లేదా ఆకస్మిక ఆహ్వానం మీ దృష్టిని ఆకర్షించవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసంతో జవాబివ్వండి, కానీ అతిగా ప్రదర్శించడం మానుకోండి. సూటిగా, నిజాయితీగా మాట్లాడటం ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కుటుంబంతో కలిసి చేసే నవ్వులు, చిన్న చిన్న సంతోషాలు మీ మనసుకు ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి.

    కెరీర్ & ఉద్యోగం (Career Horoscope):

    పని విషయంలో ఈ వారం మీ ప్రకాశం పూర్తిగా కనిపిస్తుంది. మీ ఆలోచనలు, వాటిని మీరు వ్యక్తం చేసే విధానం ఇద్దరినీ ప్రభావితం చేస్తుంది. ఏదైనా ప్రణాళిక లేదా ప్రాజెక్ట్‌ను మేనేజ్‌మెంట్ ముందు ఉంచాలంటే, ఈ వారం సరైన సమయం.

    ఏదైనా సృజనాత్మక పని కారణంగా మీకు ప్రశంసలు లభించవచ్చు. అది టీమ్‌లో అయినా, బహిరంగ వేదికపై అయినా సరే. గడువుల (Deadlines) పై దృష్టి పెట్టండి. అనవసరమైన మీటింగ్‌లు లేదా గందరగోళాలకు దూరంగా ఉండండి.

    చిన్న చిన్న రిమైండర్ లిస్ట్‌లు తయారు చేసుకుని పని చేయడం ద్వారా మీ సమయం ఆదా అవుతుంది. సహోద్యోగికి కొంచెం సహాయం చేయడం భవిష్యత్తులో మీకు కొత్త అవకాశాలు, నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది.

    ఆర్థిక స్థితి (Finance Horoscope):

    డబ్బు పరిస్థితి సాధారణంగా, స్థిరంగా ఉంటుంది. అకస్మాత్తుగా పెద్ద ఖర్చులు లేదా పెట్టుబడులు పెట్టడం మానుకోండి. రెండుసార్లు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఈ వారం కొద్దిపాటి పొదుపు మీకు భద్రతా భావాన్ని ఇస్తుంది.

    ఏదైనా చిన్న పని, ఓవర్‌టైమ్ లేదా సైడ్-టాస్క్ నుండి కొంచెం అదనపు డబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా పెద్ద సభ్యుడు లేదా తెలివైన కుటుంబ సభ్యుడి నుండి ఆర్థిక సలహా తీసుకోవడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. బిల్లులను జాగ్రత్తగా భద్రపరచండి.

    ఆరోగ్యం (Health Horoscope):

    ఈ వారం సింహ రాశి జాతకులకు శక్తి బలంగా ఉంటుంది, కానీ దానికి సరైన దిశానిర్దేశం చేయడం ముఖ్యం. నిద్ర సమయాన్ని క్రమం తప్పకుండా పాటించండి. వేగవంతమైన నడక లేదా తేలికపాటి యోగా వంటి చిన్నపాటి వ్యాయామం మిమ్మల్ని ఫిట్‌గా ఉంచుతుంది.

    ఎక్కువ వేయించిన లేదా భారీ ఆహారం మానుకుని, ఇంట్లో చేసిన తేలికపాటి భోజనం చేయండి. పని మధ్యలో లోతైన శ్వాస లేదా రెండు నిమిషాల విరామం తీసుకోవడం ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. శరీరంలో బిగుసుకుపోవడం లేదా అలసట అనిపిస్తే, తేలికపాటి స్ట్రెచింగ్ లేదా వేడి నీటి స్నానం ఉపశమనం ఇస్తుంది.

    - డా. జె.ఎన్. పాండే,

    వేద జ్యోతిష్యం, వాస్తు నిపుణులు

