Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సింహ రాశి వారఫలాలు (జనవరి 25 - 31): ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు.. విజయాలు మీ సొంతం

    సింహ రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 25-31) అత్యంత ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం, వృత్తిలో పురోగతి కనిపిస్తున్నాయి. పక్కా ప్లానింగ్‌తో అద్భుతాలు సాధించవచ్చు.

    Published on: Jan 25, 2026 8:03 AM IST
    By HT Telugu Desk, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సింహ రాశి వారు ఈ వారం అద్భుతమైన శక్తి సామర్థ్యాలతో కనిపిస్తారు. మీరు చేసే ప్రయత్నాలను ఇతరులు గమనిస్తారు, తగిన గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. మీ మాటల్లో స్పష్టత, పనుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం ఉండేలా చూసుకోండి. అయితే, ఆత్మవిశ్వాసం అతివిశ్వాసంగా మారకుండా జాగ్రత్త పడాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కొత్త పనులను ప్రారంభించడానికి, స్నేహితుల నుంచి సాయం తీసుకోవడానికి వెనుకాడకండి. చిన్న లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని ముందుకు సాగితే వారాంతానికి అద్భుతమైన ఫలితాలను చూస్తారు.

    సింహ రాశి వారఫలాలు (జనవరి 25 - 31): ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు.. విజయాలు మీ సొంతం
    సింహ రాశి వారఫలాలు (జనవరి 25 - 31): ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు.. విజయాలు మీ సొంతం

    ప్రేమ - బంధాలు

    సింహరాశి జాతకుల వ్యక్తిగత జీవితం ఈ వారం ఎంతో మధురంగా సాగనుంది. బంధాల్లో నిజాయితీ, రొమాన్స్ తోడవుతాయి. మీ భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడటం, చిన్నపాటి విహారయాత్రలకు వెళ్లడం వల్ల మీ మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. చిన్న చిన్న ఆనందాలను పంచుకోవడం ద్వారా బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవచ్చు. ఒంటరిగా ఉన్నవారు సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడవచ్చు. మీ నిజాయితీ గల ప్రవర్తనే ఇతరులను మీ వైపు ఆకర్షిస్తుంది. ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడం ఈ వారం ముఖ్యం.

    కెరీర్ - ఉద్యోగం

    వృత్తిపరంగా మీరు తీసుకునే స్పష్టమైన నిర్ణయాలు మీ పనిని సులభతరం చేస్తాయి. చిన్న ప్రాజెక్టుల్లో నాయకత్వం వహించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. మీ ప్రణాళికలను సహోద్యోగులకు అర్థమయ్యేలా వివరిస్తే టీమ్ వర్క్ అద్భుతంగా సాగుతుంది. మీరు చేసే ప్రతి చిన్న పనిని, సాధించే ప్రగతిని మీ పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లండి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న వారు తమ రెజ్యూమేని అప్‌డేట్ చేసుకుని, ఇంటర్వ్యూలకు సిద్ధమవ్వండి. వినయం, చురుకుదనం మిమ్మల్ని కెరీర్ రేసులో ముందుంచుతాయి.

    ఆర్థిక పరిస్థితి

    ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తెలివైన ప్రణాళికలు వేయడం వల్ల ఈ వారం మీరు స్థిరంగా ఉంటారు. రాబోయే బిల్లుల గురించి ముందే ఆలోచించండి. రోజువారీ ఖర్చుల నుంచి కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అనవసరమైన ఆడంబరాలకు పోయి పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయకపోవడం ఉత్తమం. ఏదైనా కీలకమైన పత్రాలపై సంతకం చేసే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోండి. పక్కా బడ్జెట్ ఉండటం వల్ల మీ ఆర్థిక ఆందోళనలు తగ్గుతాయి.

    ఆరోగ్యం

    శారీరక శ్రమతో పాటు సరైన విశ్రాంతి ఉంటేనే మీ శక్తి సామర్థ్యాలు స్థిరంగా ఉంటాయి. ప్రతిరోజూ చిన్నపాటి నడక, స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు అలవాటు చేసుకోండి. సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఉత్సాహంగా ఉంటారు. రాత్రిపూట భారీ ఆహారాన్ని నివారించడం, నిద్రపోయే ముందు మొబైల్ ఫోన్‌కు దూరంగా ఉండటం మీ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి అనిపిస్తే కాసేపు ప్రశాంతంగా కూర్చుని దీర్ఘ శ్వాస తీసుకోండి. ప్రియమైన వారితో సమయం గడపడం వల్ల మీ మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/సింహ రాశి వారఫలాలు (జనవరి 25 - 31): ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు.. విజయాలు మీ సొంతం
    News/Rasi Phalalu/సింహ రాశి వారఫలాలు (జనవరి 25 - 31): ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు.. విజయాలు మీ సొంతం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes