Sun Jupiter Conjunction: మరి కొన్ని రోజుల్లో గురు-శుక్ర గ్రహాల కలయిక.. ఐదు రాశులకు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం!
ప్రస్తుతం గురు గ్రహం మీన రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. మార్చి 15న సూర్యుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఈ గురు ఆదిత్య యోగం కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని కూడా కొన్ని రాశుల వారు పొందబోతున్నారు. ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు?
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాగే నక్షత్ర సంచారంలో కూడా మార్పు వస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని సార్లు రెండు, మూడు గ్రహాల సంయోగం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. గ్రహాల కలయిక అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రస్తుతం గురు గ్రహం మీన రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు.
మార్చి 15న సూర్యుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఈ గురు ఆదిత్య యోగం కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని కూడా కొన్ని రాశుల వారు పొందబోతున్నారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఈ రాశుల్లో మీరు కూడా ఒకరేమో చూసుకోండి.
1.మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి రెండు ప్రధాన గ్రహాల కలయిక వలన ఏర్పడే యోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు కెరీర్లో మంచి మార్పులను చూస్తారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగులు ప్రమోషన్ను పొందుతారు. కొత్త బాధ్యతలు చేపడతారు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు పూర్వీకుల నుంచి ఆస్తులను పొందుతారు. అనేక విధాలుగా కలిసి వస్తుంది.
2.కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి గురు ఆదిత్య యోగం మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది. అదృష్టం పెరుగుతుంది. అలాగే ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు దూర ప్రయాణాలు చేస్తారు; అవి లాభదాయకంగా పూర్తవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి మరింత పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు కొత్త మార్గాలు బాగా కలిసి వస్తాయి. ఎప్పటినుంచో ఆగిపోయిన పనులు కూడా ఈ సమయంలో పూర్తవుతాయి.
3.మేష రాశి
మేష రాశి వారికి రెండు ప్రధాన గ్రహాల కలయిక శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువవుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నవారికి మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది.
4.వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు శుభవార్తలను వింటారు. పెట్టుబడుల నుంచి భారీగా లాభాలు వస్తాయి. సృజనాత్మక రంగాల్లో బాగా రాణిస్తారు. ఆకస్మిక ధనలాభం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది.
5.మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ యోగం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. ఈ రాశి వారు మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతారు. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం, ప్రేమ పెరుగుతాయి.