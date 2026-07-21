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    ఆగస్టులో సొంత రాశిలోకి సూర్యుడు... గ్రహ మార్పులతో ఈ 3 రాశుల వారికి లక్కీ డేస్..! పెరగనున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్

    ఆగస్టు నెలలో గ్రహాల రాజు సూర్యుడు తన నక్షత్ర, రాశి స్థానాలను నాలుగు సార్లు మార్చుకోనున్నారు. సుమారు ఏడాది తర్వాత సొంత రాశి అయిన సింహంలోకి ప్రవేశించనుండటంతో మేషం, సింహం, ధనుస్సు రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం, కెరీర్‌లో అద్భుత పురోగతి లభించనుంది.

    Published on: Jul 21, 2026, 11:24:04 IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల అధిపతిగా, ఆత్మకారకుడిగా భావించే సూర్య భగవానుడు ప్రతి నెలా తన రాశి స్థానాన్ని మారుస్తుంటారు. అలాగే 13 నుంచి 15 రోజుల వ్యవధిలో తన నక్షత్ర సంచారాన్ని కూడా మార్చుకుంటారు. అయితే, రాబోయే ఆగస్టు నెలలో సూర్యుడి కదలికలు అత్యంత ప్రత్యేకంగా మారనున్నాయి. ఆగస్టు మాసంలో భాస్కరుడు ఏకంగా నాలుగు సార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకోనుండటం విశేషం. జ్యోతిష్య నిపుణుల లెక్కల ప్రకారం, ఈ అరుదైన గ్రహ మార్పులు ద్వాదశ రాశులపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపినప్పటికీ, ప్రధానంగా మూడు రాశుల వారి జాతకాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసి అద్భుతమైన శుభ ఫలితాలను ఇవ్వనున్నాయి.

    अगस्त में 3 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य
    अगस्त में 3 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य

    నక్షత్ర, రాశి మార్పుల వివరాలు…

    • ఆగస్టు 3న సూర్య భగవానుడు ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తారు.
    • ఆగస్టు 17న మాఘ నక్షత్రంలోకి తన సంచారాన్ని మారుస్తారు.
    • అదే రోజున అంటే ఆగస్టు 17న సూర్యుడు తన స్వక్షేత్రమైన, సొంత రాశి అయిన సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. సుమారు సంవత్సరం కాలం తర్వాత సూర్యుడు తన సొంత రాశిలోకి రావడం జ్యోతిష్య పరంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
    • అనంతరం ఆగస్టు 31న పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి సంచారం జరుగుతుంది.

    ఈ విధంగా ఆగస్టు నెలలో సూర్యుడు వరుసగా నాలుగు సార్లు తన స్థానాలను మార్చుకోవడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా, కుటుంబపరంగా అఖండ విజయాలు సాధించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తొలగిపోయి, సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి…

    సింహ రాశి :

    సూర్య భగవానుడు తన సొంత రాశి అయిన సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుండటం వల్ల ఈ రాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా, విజయవంతంగా మారనుంది. లగ్నంలో సూర్యుడి ప్రభావం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. అదృష్టం తోడై చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ సక్సెస్ సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా లక్ష్మీదేవి కటాక్షం లభిస్తుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరిగి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. అకస్మాత్తుగా ధనలాభం పొందే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు జీతం పెంపుతో పాటు కోరుకున్న రంగానికి ప్రమోషన్ లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. మీ ప్రతిభతో శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో అనుకోకుండా వినే శుభవార్తలు ఆనందాన్ని నింపుతాయి. తల్లిదండ్రుల నుంచి పూర్తి మద్దతు, సహకారం లభిస్తాయి.

    మేష రాశి :

    మేష రాశి వారికి సూర్యుడి శుభ దృష్టి కారణంగా ధనం, కెరీర్‌కు సంబంధించి సరికొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. నిలిచిపోయిన పనులు, చెడిపోయిన వ్యవహారాలు తిరిగి ఊపందుకుంటాయి. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు పెరిగి వ్యాపార విస్తరణకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి మంచి రాబడులు అందుతాయి. వ్యాపారం లేదా ఆస్తులలో కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఆశించిన మంచి కంపెనీల నుంచి ఆఫర్లు వస్తాయి. కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారుల ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. గతంలో ఇతరులకు ఇచ్చి రావాల్సిన మొండి బాకీలు లేదా ఇరుక్కుపోయిన డబ్బులు తిరిగి చేతికి అందుతాయి. ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రియమైన వారి ఆప్యాయత, కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి :

    ధనుస్సు రాశి వారికి సూర్య సంచారం నభూతో నభవిష్యతి అనేలా శుభ ఫలితాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఆధ్యాత్మికంగా, సామాజికంగా మీ ప్రతిష్ట సమాజంలో విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ఊహించని పురోగతి సాధిస్తారు. కొత్త వ్యాపారాలు లేదా ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి నూతన బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా, కీలకమైన ప్రాజెక్టులకు నాయకత్వం వహించే అవకాశం వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడం కూడా సాధ్యమవుతుంది. సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు, భౌతిక సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. అయితే, ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ, అనవసరమైన ఖర్చులపై నియంత్రణ కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యమని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు.

    గమనిక: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న విషయాలు కేవలం జ్యోతిష్య పండితుల అభిప్రాయాలు, శాస్త్ర వివరాల ఆధారంగా అందించబడినవి మాత్రమే. వీటిని పూర్తిగా విశ్వసించే ముందు లేదా దీని ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సంబంధిత రంగానికి చెందిన నిపుణులు లేదా జ్యోతిష్య పండితులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

    ఆగస్టులో ఈ 3 రాశిచక్రాలపై సూర్యుడు కృప కురిపించాడు, చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది సింహరాశి రాశి: సూర్య సంచారం సింహ రాశి ప్రజలకు చాలా శుభప్రదమైనది మరియు విజయవంతమైనది. ఈ సమయంలో మీకు అదృష్టం లభిస్తుంది. డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది, ఇది బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ ను పెంచుతుంది. ప్రమాదవశాత్తు ఆర్థికంగా లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్న కొంతమంది ఆదాయ పెరుగుదలతో ఆశించిన పదోన్నతి పొందవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంటారు. శత్రువులు ఓడిపోతారు. కొన్ని శుభవార్తలు రావడం వల్ల కుటుంబంలో సంతోషం ఉంటుంది. తల్లిదండ్రుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. మేషరాశి: మేషరాశి వారు డబ్బు, కెరీర్ కు సంబంధించిన కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు. సూర్యుని యొక్క శుభప్రభావం కారణంగా, చెడిపోయిన పని చేయవచ్చు మరియు ఇరుక్కుపోయిన పని ఊపందుకుంటుంది. వ్యాపార పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో కొన్ని శుభవార్తలు ఉంటాయి. పెట్టుబడులకు సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు మీ ప్రియమైనవారి మద్దతును పొందుతారు. మీరు ఉద్యోగంలో మార్పు గురించి ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, ఈ సమయం మంచిది. మీరు రంగంలోని ఉన్నతాధికారుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. ఇరుక్కుపోయిన డబ్బును తిరిగి ఇవ్వవచ్చు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి: సూర్యుని ప్రభావం ధనుస్సు రాశికి ఎంతో మంచిది మరియు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు శుభవార్తలను పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో పురోగతి సాధిస్తారు. కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. మీరు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు లేదా ఒక ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్ లో భాగం కావొచ్చు. ఆర్థికంగా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. సామాజిక ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. డబ్బు పరిస్థితి మెరుగుపడే కొద్దీ పొదుపు పెరుగుతుంది. భౌతిక సంపద పెరిగే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. అయితే, ఈ సమయంలో మీరు ఖర్చులను తనిఖీ చేయడం చాలా ముఖ్యం. నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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