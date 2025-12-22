డిసెంబర్ 22, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: శుక్ల పక్షం
వారం: సోమవారం
తిథి: విదియ ఉదయం 10:50 వరకు తర్వాత తదియ
నక్షత్రం: ఉత్తరాషాఢ తెల్లవారుజామున 5.23 వరకు తరవాత శ్రవణ
యోగం: ధ్రువ సాయంత్రం 4:34 వరకు
కరణం: కౌలవా ఉదయం 10.50 వరకు తైతుల రాత్రి 11:32 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 10:37 నుంచి రాత్రి 12:20 వరకు
వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 12.15 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.59 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:36 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:20 వరకు మధ్యాహ్నం 2:48 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:31 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 8.08 నుంచి ఉదయం 9.30 వరకు
యమగండం: ఉదయం 10.52 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.14 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం