నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 15 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: ఆదివారం
తిథి: ఏకాదశి ఉదయం 9:14 వరకు తర్వాత ద్వాదశి
నక్షత్రం: శ్రవణ తెల్లవారుజామున 5:48 వరకు తర్వాత ధనిష్ఠ
యోగం: పరిఘ ఉదయం 10:16 వరకు
కరణం: భాలవ ఉదయం 9.14 వరకు కౌలవా రాత్రి 9:30 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 7:02 నుంచి రాత్రి 8:42 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 9:00 నుంచి ఉదయం 6:22 వరకు
దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:46 నుంచి సాయంత్రం 5:34 వరకు
రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.53 నుంచి సాయంత్రం 6.22 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 12.25 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.54 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం