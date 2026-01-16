జనవరి 16, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శుక్రవారం
తిథి: త్రయోదశి రాత్రి 10:19 వరకు తర్వాత చతుర్దశి
నక్షత్రం: మూల ఉదయం 8.05 వరకు
యోగం: ధ్రువ రాత్రి 9:00 వరకు
కరణం: గరజి ఉదయం 9.21 వరకు వనిజ రాత్రి 10:19 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 1:13 నుంచి రాత్రి 2:59 వరకు
వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 2.35 నుంచి సాయంత్రం 4:21 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:06 నుంచి ఉదయం 9:50 వరకు మధ్యాహ్నం 12:47 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:32 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 11.02 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.25 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 3.12 నుంచి సాయంత్రం 4.35 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం