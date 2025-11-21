నవంబర్ 21, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శుక్రవారం
తిథి: పాడ్యమి మధ్యాహ్నం 2:46 వరకు తరవాత విదియ
నక్షత్రం: అనురాధ ఉదయం 1.48 వరకు తరవాత జ్యేష్ఠ
యోగం: అతిగండ ఉదయం 10.40 వరకు
కరణం: బవ మధ్యాహ్నం 2.46 వరకు భాలవా తెల్లవారుజామున 3:59 వరకు
అమృత కాలం: లేదు
వర్జ్యం: రాత్రి 8.11 నుంచి రాత్రి 9.58 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:41 నుంచి ఉదయం 9:26 వరకు మధ్యాహ్నం 12:24 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:28 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 10.38 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.01 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 2.48 నుంచి సాయంత్రం 4.12 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం