నవంబర్ 25, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: మంగళవారం
తిథి: పంచమి రాత్రి 10:54 వరకు తరవాత షష్టి
నక్షత్రం: ఉత్తరాషాఢ రాత్రి 11.46 వరకు తరవాత శ్రవణ
యోగం: గండ మధ్యాహ్నం 12.43 వరకు
కరణం: బవ ఉదయం 10.11 వరకు భాలవ రాత్రి 10:54 వరకు
అమృత కాలం: సాయంత్రం 5:23 నుంచి రాత్రి 7:07 వరకు
వర్జ్యం: తెల్లవారుజామున 4.13 నుంచి తెల్లవారుజామున 5.55 వరకు
దుర్ముహుర్తం: రాత్రి 2:49 నుంచి రాత్రి 11:37 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 2.49 నుంచి సాయంత్రం 4.12 వరకు
యమగండం: ఉదయం 9.16 నుంచి ఉదయం 10.39 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం