    ఓం నమో వెంకటేశాయ.. వెంకటేశ్వర స్వామి వారి గురుంచి మీకు ఎంత వరకు తెలుసు? అన్ని సమాధానాలు చెప్పగలరా?

    శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి వైభవాన్ని, తిరుమల క్షేత్ర విశేషాలను తెలిపే ఈ ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు భక్తులకు ఎంతో జ్ఞానాన్ని అందిస్తాయి. వీటిని మరింత ఆకర్షణీయంగా, చదవడానికి సులభంగా ఉండేలా వర్గీకరించి క్రింద ఇస్తున్నాను.

    Published on: Apr 11, 2026 7:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వెంకటేశ్వర స్వామి వారి గురుంచి మీకు ఎంత వరకు తెలుసు?

    ప్రశ్న: వెంకటేశ్వర స్వామిని ఏ కలియుగ అవతారంగా భావిస్తారు?

    ఓం నమో వెంకటేశాయ.. వెంకటేశ్వర స్వామి వారి గురుంచి మీకు ఎంత వరకు తెలుసు? (pinterest)
    ఓం నమో వెంకటేశాయ.. వెంకటేశ్వర స్వామి వారి గురుంచి మీకు ఎంత వరకు తెలుసు?

    జవాబు: వెంకటేశ్వర స్వామిని విష్ణుమూర్తి అవతారంగా భావిస్తారు.

    ప్రశ్న: వెంకటేశ్వర స్వామి పదానికి అర్థం ఏంటి?

    జవాబు: 'వేం' పాపాలు 'కట' తొలగించే 'ఈశ్వరుడు' దేవుడు - పాపాలను తొలగించే దేవుడు అని అర్థం.

    ప్రశ్న: శ్రీనివాసుడు పద్మావతి దేవిని వివాహం చేసుకున్న ప్రదేశం ఏది?

    జవాబు: శ్రీనివాసుడు పద్మావతి దేవిని వివాహం చేసుకున్న ప్రదేశం నారాయణవనం. ఇది తిరుపతికి సమీపంలో ఉంది.

    ప్రశ్న: వెంకటేశ్వర స్వామి ఏ కొండపై కొలువై ఉన్నారు?

    జవాబు: వెంకటేశ్వర స్వామి శేషాచలం (ఏడుకొండలపై) కొలువై ఉన్నారు.

    ప్రశ్న: కలియుగంలో శ్రీనివాసుడు వివాహం కోసం కుబేరుడు దగ్గర తీసుకున్న అప్పు ఎంత?

    జవాబు: కుబేరుడు దగ్గర శ్రీనివాసుడు వివాహం కోసం 14 లక్షల వరహాలు తీసుకున్నారు.

    ప్రశ్న: తిరుమలలో జరిపే అతిపెద్ద ఉత్సవం ఏంటి?

    జవాబు: తిరుమలలో జరిగే అతిపెద్ద ఉత్సవం బ్రహ్మోత్సవాలు.

    ప్రశ్న: తిరుమల ఆలయానికి మరో పేరు ఏంటి?

    జవాబు: ఆనంద నిలయం.

    ప్రశ్న: తిరుమల క్షేత్రంలో ఉన్న పవిత్ర కోనేరు పేరు ఏంటి?

    జవాబు: స్వామి పుష్కరిణి. వైకుంఠం నుంచి భూమికి తీసుకురాబడిన పవిత్రమైన తీర్థముగా భావిస్తారు.

    ప్రశ్న: కలియుగంలో శ్రీనివాసుడు ఎవరి ఇంట్లో పెరిగాడు?

    జవాబు: కలియుగంలో శ్రీనివాసుడు వకుళా మాత వద్ద పెరిగాడు. ఆమె పూర్వజన్మలో కృష్ణుడిని పెంచిన యశోదా అని పురాణాలు తెలుపుతున్నాయి.

    ప్రశ్న: తిరుమల ఆలయం ఏ జిల్లాలో ఉంది?

    జవాబు: తిరుమల ఆలయం చిత్తూరు జిల్లాలో ఉంది.

    ప్రశ్న: శ్రీవారి ప్రతిరోజు ఆరుసార్లు పూజలు నిర్వహించే సంప్రదాయాన్ని ఏమంటారు?

    జవాబు: షట్కాల పూజ అని అంటారు.

    ప్రశ్న: తిరుమలలోని ప్రధాన ఆలయాన్ని నిర్మించిన రాజు ఎవరు?

    జవాబు: తిరుమలలోని ప్రధాన ఆలయాన్ని నిర్మించిన రాజు తొండమాన్ చక్రవర్తి.

    ప్రశ్న: వెంకటేశ్వర స్వామి గడ్డంపై పచ్చ కర్పూరం రాయడానికి గల చారిత్రక కారణం ఏంటి?

    జవాబు: అనంతాళ్వారు కొట్టినప్పుడు తగిలిన దెబ్బకు ఉపశమనంగా పచ్చ కర్పూరం రాస్తారు.

    ప్రశ్న: ఆనంద నిలయం పై ఉన్న శ్రీవారి ప్రతిరూపాన్ని ఏమంటారు?

    జవాబు: ఆనంద నిలయం పై ఉన్న శ్రీవారి ప్రతిరూపాన్ని విమాన వెంకటేశ్వరుడు అని అంటారు.

    ప్రశ్న: స్వామివారికి నిత్యం జరిపే సుప్రభాత సేవను ఏ సమయంలో నిర్వహిస్తారు?

    జవాబు: స్వామివారిని నిద్ర లేపడానికి తెల్లవారుజామున బ్రహ్మీ ముహూర్తంలో సుప్రభాత సేవ జరుపుతారు.

    ప్రశ్న: తిరుమల కొండపై ఉన్న శిలాతోరణం ఏ కాలానికి చెందినది?

    జవాబు: తిరుమల కొండపై ఉన్న శ్రీవారి శిలాతోరణం 250 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం నాటిదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

    ఈ క్విజ్ ద్వారా తిరుమల శ్రీవారి క్షేత్రానికి సంబంధించిన పవిత్రమైన విశేషాలను తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను. గోవిందుని కృపాకటాక్షాలు మీకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ.. ఆల్ ది బెస్ట్!

    గమనిక: భక్తుల సౌకర్యార్థం తిరుమల సమాచారాన్ని నిరంతరం తెలుసుకోవడం వల్ల స్వామివారిపై భక్తి పెరగడమే కాకుండా మన సంప్రదాయాలపై అవగాహన కలుగుతుంది. ఓం నమో వేంకటేశాయ!

    • Peddinti Sravya
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/ఓం నమో వెంకటేశాయ.. వెంకటేశ్వర స్వామి వారి గురుంచి మీకు ఎంత వరకు తెలుసు? అన్ని సమాధానాలు చెప్పగలరా?
    Home/Rasi Phalalu/ఓం నమో వెంకటేశాయ.. వెంకటేశ్వర స్వామి వారి గురుంచి మీకు ఎంత వరకు తెలుసు? అన్ని సమాధానాలు చెప్పగలరా?
