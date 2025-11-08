ఈరోజు సంకష్టహర చతుర్థి.. పూజా ముహూర్తం, చంద్రోదయ సమయంతో పాటు పూజా విధానం తెలుసుకోండి!
ఈరోజు శనివారం, సంకష్టహర చతుర్థిని జరుపుతారు. కార్తీక మాసంలో కృష్ణ పక్షంలో నాల్గవ రోజున సంకష్టహర చతుర్థి జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున గణేశుడిని పూజిస్తారు. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, చతుర్థి తిథి నవంబర్ 8 న ఉదయం 07:32 గంటలకు ప్రారంభమై నవంబర్ 9న తెల్లవారుజామున 4.25 గంటలతో చతుర్థి తిథి ముగుస్తుంది.
ఈ రోజున, గణపతిని సకల ఆచారాలతో పూజించడం, ఉపవాసం చేయడం వల్ల చాలా క్లిష్టమైన సమస్యలను కూడా తొలగించవచ్చు. సంకష్ట చతుర్థి సందర్భంగా ఈ రోజు పూజా ముహూర్తం, చంద్రోదయ సమయం, పూజ పద్ధతి గురించి తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు సంకష్టహర చతుర్థి నాడు పూజ చేయడానికి శుభ సమయం:
బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 04:53 నుండి ఉదయం 05:46 వరకు
శుభ సమయం: ఉదయం 05:20 నుండి ఉదయం 06:38 వరకు
అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:43 నుండి మధ్యాహ్నం 12:26 వరకు
విజయ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 01:53 నుండి 02:37 వరకు
గోధులీ ముహూర్తం: సాయంత్రం 05:31 నుండి 05:57
సంధ్య సమయం: సాయంత్రం 05:31 నుండి 06:50 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 02:09 నుండి 03:35 వరకు
నిషిత ముహూర్తం: రాత్రి 11:39 నుండి నవంబర్ 09 12:31 వరకు
గణపతి సంకష్టహర చతుర్థి ఉపవాసం విచ్ఛిన్నం చేసిన మరుసటి రోజు కూడా, సాత్విక ఆహారం లేదా పండ్లను మాత్రమే తీసుకోండి. తామస ఆహారాన్ని నివారించండి.
సంకష్టి చతుర్థి ఉపవాసం విచ్ఛిన్నం చేయడానికి చంద్రుని దర్శనం, ఆరాధన తప్పనిసరి. చంద్రుడికి అర్ఘ్య సమర్పించిన తరువాత ఈ ఉపవాసం పూర్తయినట్లు భావిస్తారు. చంద్రోదయం తరువాత, మీ సౌలభ్యానికి అనుగుణంగా అర్ఘ్యం సమర్పించడం ద్వారా ఉపవాసాన్ని ముగించండి.
గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
