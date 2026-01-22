జనవరి 22, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: గురువారం
తిథి: చవితి రాత్రి 2:26 వరకు తర్వాత పంచమి
నక్షత్రం: శతభిష మధ్యాహ్నం 2.15 వరకు తర్వాత పూర్వాభాద్ర
యోగం: వారియ సాయంత్రం 5:29 వరకు
కరణం: వనిజ మధ్యాహ్నం 2.38 వరకు విష్టి రాత్రి 2:26 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 7.05 నుంచి ఉదయం 8:43 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 8.52 నుంచి రాత్రి 10:28 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 10:36 నుంచి ఉదయం 11:20 వరకు మధ్యాహ్నం 3:03 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:48 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1.51 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.14 వరకు
యమగండం: ఉదయం 6.53 నుంచి ఉదయం 8.16 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం