డిసెంబర్ 26, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: శుక్ల పక్షం
వారం: శుక్రవారం
తిథి: షష్టి మధ్యాహ్నం 1:40 వరకు తర్వాత సప్తమి
నక్షత్రం: శతభిష ఉదయం 8.50 వరకు తరవాత పూర్వాభాద్ర
యోగం: సిద్ధి మధ్యాహ్నం 1:52 వరకు
కరణం: తైతుల మధ్యాహ్నం 1.40 వరకు గరజి రాత్రి 1:28 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 1:01 నుంచి రాత్రి 2:38 వరకు
వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 3:26 నుంచి సాయంత్రం 5:03 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:59 నుంచి ఉదయం 9:43 వరకు మధ్యాహ్నం 12:38 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:22 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 10.54 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.16 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 3.01 నుంచి సాయంత్రం 4.23 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం