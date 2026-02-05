ఫిబ్రవరి 05, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: గురువారం
తిథి: చవితి రాత్రి 12:26 వరకు తర్వాత పంచమి
నక్షత్రం: ఉత్తర రాత్రి 10:57 వరకు తర్వాత హస్త
యోగం: సుకర్మ రాత్రి 12:05 వరకు
కరణం: బవ మధ్యాహ్నం 12.14 వరకు భాలవ రాత్రి 12:26 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 3.31 నుంచి సాయంత్రం 5:10 వరకు
వర్జ్యం: తెల్లవారుజామున 5.37 నుంచి ఉదయం 7:16 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 10:36 నుంచి ఉదయం 11:22 వరకు మధ్యాహ్నం 3:08 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:53 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1.55 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.19 వరకు
యమగండం: ఉదయం 6.50 నుంచి ఉదయం 8.15 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం