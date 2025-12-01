డిసెంబర్ 01, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: సోమవారం
తిథి: ఏకాదశి రాత్రి 9:23 వరకు
నక్షత్రం: రేవతి రాత్రి 11.18 వరకు తరవాత అశ్విని
యోగం: వ్యతిపాత రాత్రి 12.59 వరకు
కరణం: వనిజ ఉదయం 8.18 వరకు విష్టి సాయంత్రం 6:55 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 9:03 నుంచి రాత్రి 10:32 వరకు
వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 12.14 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.42 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:27 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:11 వరకు మధ్యాహ్నం 2:39 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:23 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 7.56 నుంచి ఉదయం 9.19 వరకు
యమగండం: ఉదయం 10.42 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.05 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం