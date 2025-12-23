Edit Profile
    డిసెంబర్ 23, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

    తేదీ డిసెంబర్ 23, 2025 మంగళవారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 23, 2025 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తేదీ డిసెంబర్ 22, 2025 సోమవారం నాటి పంచాంగం
    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు

    మాసం (నెల): పుష్య మాసం

    పక్షం: శుక్ల పక్షం

    వారం: మంగళవారం

    తిథి: తదియ మధ్యాహ్నం 12:11 వరకు తర్వాత చవితి

    నక్షత్రం: శ్రవణ ఉదయం 6.52 వరకు తరవాత ధనిష్ఠ

    యోగం: వ్యాఘాతా సాయంత్రం 4:23 వరకు

    కరణం: గరజి మధ్యాహ్నం 12.11 వరకు వనిజ రాత్రి 12:42 వరకు

    అమృత కాలం: రాత్రి 8:01 నుంచి రాత్రి 9:43 వరకు

    వర్జ్యం: ఉదయం 9.48 నుంచి ఉదయం 11.30 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:48 నుంచి ఉదయం 11:49 వరకు

    రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 2.59 నుంచి సాయంత్రం 4.21 వరకు

    యమగండం: ఉదయం 9.30 నుంచి ఉదయం 10.53 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

    News/Rasi Phalalu/డిసెంబర్ 23, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం
