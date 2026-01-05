జనవరి 05, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: సోమవారం
తిథి: విదియ ఉదయం 9:59 వరకు తర్వాత తదియ
నక్షత్రం: పుష్యమి మధ్యాహ్నం 1.26 వరకు తర్వాత ఆశ్లేష
యోగం: విష్కంభ రాత్రి 10:51 వరకు
కరణం: గరజి ఉదయం 9.59 వరకు వనిజ రాత్రి 8:59 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 7:28 నుంచి ఉదయం 8:57 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 1:36 నుంచి తెల్లవారుజామున 3:07 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:43 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:27 వరకు మధ్యాహ్నం 2:55 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:39 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 8.13 నుంచి ఉదయం 9.36 వరకు
యమగండం: ఉదయం 10.58 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.21 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం