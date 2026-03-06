నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 06 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శుక్రవారం
తిథి: తదియ సాయంత్రం 5:57 వరకు తరవాత చవితి
నక్షత్రం: హస్త ఉదయం 9:26 వరకు తర్వాత చిత్తా
యోగం: గండ ఉదయం 7:02 వరకు
కరణం: విష్టి సాయంత్రం 5.57 వరకు బవ ఉదయం 6:32 వరకు
అమృత కాలం: తెల్లవారుజామున 4:22 నుంచి ఉదయం 6:05 వరకు
వర్జ్యం: సాయంత్రం 6.04 నుంచి రాత్రి 7:47 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:55 నుంచి ఉదయం 9:42 వరకు మధ్యాహ్నం 12:50 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:38 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 10.59 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.27 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 3.23 నుంచి సాయంత్రం 4.52 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం