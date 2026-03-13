నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 13 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శుక్రవారం
తిథి: దశమి ఉదయం 8:10 వరకు
నక్షత్రం: పూర్వాషాఢ రాత్రి 2:54 వరకు తర్వాత ఉత్తరాషాఢ
యోగం: వ్యతిపాత ఉదయం 10:23 వరకు
కరణం: వనిజ రాత్రి 7.21 వరకు విష్టి ఉదయం 8:13 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 9:45 నుంచి రాత్రి 11:30 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 11:15 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:00 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:51 నుంచి ఉదయం 9:39 వరకు మధ్యాహ్నం 12:49 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:36 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 10.56 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.25 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 3.23 నుంచి సాయంత్రం 4.53 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం