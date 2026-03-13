Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 13 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

    తేదీ మార్చి 13, 2026 శుక్రవారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 13, 2026 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తేదీ మార్చి 13, 2026 శుక్రవారం నాటి పంచాంగం
    తేదీ మార్చి 13, 2026 శుక్రవారం నాటి పంచాంగం

    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు

    మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం

    పక్షం: కృష్ణపక్షం

    వారం: శుక్రవారం

    తిథి: దశమి ఉదయం 8:10 వరకు

    నక్షత్రం: పూర్వాషాఢ రాత్రి 2:54 వరకు తర్వాత ఉత్తరాషాఢ

    యోగం: వ్యతిపాత ఉదయం 10:23 వరకు

    కరణం: వనిజ రాత్రి 7.21 వరకు విష్టి ఉదయం 8:13 వరకు

    అమృత కాలం: రాత్రి 9:45 నుంచి రాత్రి 11:30 వరకు

    వర్జ్యం: ఉదయం 11:15 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:00 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:51 నుంచి ఉదయం 9:39 వరకు మధ్యాహ్నం 12:49 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:36 వరకు

    రాహుకాలం: ఉదయం 10.56 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.25 వరకు

    యమగండం: మధ్యాహ్నం 3.23 నుంచి సాయంత్రం 4.53 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 13 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!
    News/Rasi Phalalu/నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 13 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes