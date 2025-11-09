Edit Profile
    తులా రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): శుక్రుడి రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంది

    తులా రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): తులా రాశి వారు నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు తమ ప్రేమ, వృత్తి, ఆర్థిక, ఆరోగ్య విషయాల్లో ఎలా వ్యవహరించాలి? ఆఫీస్ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండాలా? కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి శుభ సమయం ఉందా? తెలుసుకుందాం.

    Published on: Nov 09, 2025 1:03 PM IST
    By HT Telugu Desk, Hyderabad, Visakhapatnam
    తులా రాశి రాశిచక్రంలో ఏడవది. జన్మ సమయంలో చంద్రుడు తులా రాశిలో సంచరించే జాతకులది తులా రాశిగా పరిగణిస్తారు. ఈవారం (నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు) తులా రాశి వారికి కాలం ఎలా ఉండబోతోందో, ఎలాంటి ముఖ్యమైన విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలో ప్రముఖ జ్యోతిష్య, వాస్తు నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే విశ్లేషించారు.

    తులా రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): శుక్రుడి రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంది
    తులా రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): శుక్రుడి రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంది

    ఈ వారం మీరు ప్రేమ విషయంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను పరిష్కరించడానికి చొరవ తీసుకోవాలి. వృత్తిపరంగా అప్పగించిన పనులన్నీ పూర్తి చేయండి. డబ్బు విషయంలో మాత్రం మరింత జాగ్రత్త అవసరం. అయితే, మీ ఆరోగ్యం సాధారణంగానే ఉంటుంది.

    ప్రేమ జీవితం

    మీ ప్రేమ జీవితంలో చిన్న చిన్న అడ్డంకులు ఉన్నప్పటికీ, పెద్ద సమస్యలేవీ మీ బంధాన్ని ప్రభావితం చేయవు. మీ భాగస్వామితో నిష్కపటంగా మాట్లాడండి. మీరు మీ ప్రేమ బంధం గురించి తల్లిదండ్రులతో కూడా మాట్లాడి, వారి అనుమతి పొందవచ్చు. ఒంటరిగా ఉన్నవారు ప్రేమ కోసం వెతుకులాటలో సానుకూలంగా భావిస్తారు.

    వృత్తి, కెరీర్

    మీకు అప్పగించిన పనులపై పూర్తిగా దృష్టి కేంద్రీకరించండి. ఆఫీస్ రాజకీయాలు మీ పనిని ప్రభావితం చేయవచ్చు. దీని వల్ల కార్యాలయంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.

    ఎక్కువ ఏకాగ్రత అవసరమయ్యే ముఖ్యమైన పనులను నిర్వహించేటప్పుడు మీ వైఖరి కూడా చాలా ముఖ్యం. టీమ్ సభ్యులు, సీనియర్‌లతో వాదనలకు దిగకుండా ఉండండి. మీరు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. యంత్రాలను ఉపయోగించే నిపుణులకు వారం రెండో భాగంలో ఉత్పాదకత (Productivity)కు సంబంధించిన ఇబ్బందులు రావచ్చు. ఎలక్ట్రానిక్స్, వస్త్రాలు, ఫ్యాషన్ ఉపకరణాలు, పాదరక్షల వ్యాపారులకు కొత్త భాగస్వామ్యాలు లభిస్తాయి. మీరు వ్యాపారంలో ఏదైనా కొత్త ఆలోచనను కూడా ప్రారంభించవచ్చు.

    ఆర్థిక స్థితి

    కుటుంబంలో ఆస్తికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉండే అవకాశం ఉంది. కొంతమంది మహిళలు స్నేహితులతో ఉన్న డబ్బు సమస్యలను పరిష్కరించడంలో విజయం సాధిస్తారు. మీరు షేర్లు, వ్యాపారంతో సహా కొన్ని పెట్టుబడులు పెట్టడం గురించి ఆలోచించవచ్చు.

    తుల రాశి జాతకుల ఇంట్లో త్వరలో ఏదైనా ఉత్సవం లేదా వేడుక జరగబోతోంది, కాబట్టి మీ వద్ద తగినంత డబ్బు ఉండేలా చూసుకోవాలి. వ్యాపారం చేసేవారికి కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. దీనివల్ల ధన ప్రవాహం కూడా పెరుగుతుంది.

    ఆరోగ్యం

    మీకు కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. బరువుగా ఉండే వస్తువులను ఎత్తేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. కొంతమంది పిల్లలకు వైరల్ జ్వరం, గొంతు నొప్పి, నోటి ఆరోగ్య సంబంధిత ఇబ్బందులు రావచ్చు.

    చర్మంపై దద్దుర్లు (రాషెస్) ఉన్న మహిళలు డాక్టర్‌ను సంప్రదించాలి. కూరగాయలు, పండ్లు మరియు నీరు పుష్కలంగా ఉండే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోండి. గర్భిణీ స్త్రీలు ఈ వారం సాహసోపేతమైన క్రీడలకు దూరంగా ఉండాలి. ఈ వారం మద్యం సేవించి డ్రైవింగ్ చేయడం లేదా ద్విచక్ర వాహనం నడపడం పట్ల కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

