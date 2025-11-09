వృశ్చిక రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): 'అంగారకుడి' రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంది
వృశ్చిక రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9–15, 2025): వృశ్చిక రాశి వారికి నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు సమయం ఎలా ఉంది? ప్రేమలో సర్ప్రైజ్లు ఉంటాయా? వృత్తిలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కోవాలి? ఆర్థిక, ఆరోగ్య పరిస్థితిపై జ్యోతిష్య నిపుణుల సూచనలు తెలుసుకుందాం.
వృశ్చిక రాశి, రాశిచక్రంలో ఎనిమిదవది. జన్మ సమయంలో చంద్రుడు వృశ్చిక రాశిలో సంచరించే వారి రాశి వృశ్చిక రాశిగా పరిగణిస్తారు. ఈ వారం (నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు) వృశ్చిక రాశి వారికి కాలం ఎలా ఉండబోతోందో, ఎలాంటి ముఖ్యమైన విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలో ప్రముఖ జ్యోతిష్య, వాస్తు నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే విశ్లేషించారు.
ఈ వారం కొన్ని బంధాలు విఫలం కావచ్చు, కానీ చాలావరకు సంబంధాలు బాగుంటాయి. ఉద్యోగంలో విజయం సాధించడానికి లభించే అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఈ వారంలో డబ్బు మరియు ఆరోగ్యం రెండింటిపైనా ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా అవసరం.
ప్రేమ జీవితం
మీ ప్రేమ సంబంధాల్లో ఈ వారం పెద్ద మలుపులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వారం రెండో భాగంలో మీకు సర్ప్రైజ్లు దక్కవచ్చు. మీ బంధాన్ని ప్రభావితం చేసే అనవసరమైన విషయాల గురించి మాట్లాడటం మానుకోవాలి.
మీరు మీ భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపాలి. వారం రెండో భాగం మీ ప్రేమికుడిని తల్లిదండ్రులకు పరిచయం చేయడానికి మంచి సమయం. ఒంటరిగా ఉన్నవారు ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలుసుకుని, తమ ప్రేమను వ్యక్తం చేయవచ్చు. అందుకు సానుకూల స్పందన వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆఫీస్ ప్రేమాయణాలను వైవాహిక జీవితానికి దూరంగా ఉంచడం చాలా మంచిది. లేదంటే మీరు మీ కుటుంబ జీవితంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
వృత్తి, కెరీర్
ఆఫీస్లో మీ కృషి, నిబద్ధత ప్రాజెక్ట్లు, అసైన్మెంట్లలో సానుకూల ఫలితాలను అందిస్తాయి. మీతో పనిచేసే సహోద్యోగి ఒకరు మిమ్మల్ని అసంతృప్తికి గురిచేయడానికి లేదా మీ విజయాలను తక్కువ చేసి చూపడానికి ప్రయత్నించవచ్చు.
మీరు టీమ్ సెషన్లలో కొత్త ఆలోచనలను ప్రదర్శించాలి. మీరు వారం మొదటి భాగంలో వ్యాపారం లేదా బిజినెస్కు సంబంధించిన ఏదైనా కొత్త భావనను (కాన్సెప్ట్) ప్రదర్శించవచ్చు. సాయుధ బలగాలు (Armed forces), న్యాయవ్యవస్థ లేదా మీడియా రంగాల్లో ఉన్నవారు సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.
ఆర్థిక స్థితి
డబ్బుకు సంబంధించిన చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు, కానీ మీ రోజువారీ దినచర్య మాత్రం ప్రభావితం కాదు. మీరు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు మరియు కొత్త ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడం గురించి ఆలోచించవచ్చు.
మీరు పెట్టుబడి, ముఖ్యంగా స్టాక్స్ లేదా ఆస్తి విషయంలో ఆలోచించవచ్చు. ఎందుకంటే మెరుగైన భవిష్యత్తు కోసం పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది మంచి సమయం. హోమ్ లోన్ మంజూరు కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్త అందవచ్చు. వ్యాపారం చేసేవారు డబ్బు సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది, ఇది భవిష్యత్తులో వ్యాపార విస్తరణపై ప్రభావం చూపవచ్చు.
ఆరోగ్యం
మీరు మీ జీవనశైలిపై దృష్టి పెట్టాలి. నిద్రకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. వయస్కులైనవారు, తడి నేలను ఉపయోగించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మీ కాళ్ళలో నొప్పి రావచ్చు. వారం చివరి రోజు నాటికి అన్ని చిన్న చిన్న అనారోగ్యాలు తగ్గిపోతాయి. మీరు మీ ఆహారంలో ఎక్కువ ప్రోటీన్, విటమిన్లను చేర్చుకోవడం గురించి ఆలోచించవచ్చు. మధుమేహం (డయాబెటిస్) ఉన్నవారు తమ ఆహారంపై దృష్టి పెట్టాలి.
