    వృషభ రాశి వారఫలాలు (జనవరి 25 - 31): పక్కా ప్లానింగ్‌తో పురోగతి.. ఈ వారం మీ జాతకం

    వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 25-31) పురోగతిదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, సరైన పని విభజన ద్వారా ఒత్తిడిని అధిగమించవచ్చు. ప్రేమ, కెరీర్, ఆరోగ్యంపై నిపుణుల విశ్లేషణ మీ కోసం..

    Published on: Jan 25, 2026 7:22 AM IST
    By HT Telugu Desk
    వృషభ రాశి వారు ఈ వారం ఆచరణాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. స్థిరమైన అడుగులు వేయడం ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలను అందుకోవచ్చు. ఇంటి బాధ్యతలు, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో సరైన ప్రణాళిక ఉంటే మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. పనులను ఇతరులకు అప్పగించడం (Delegation), చిన్న చిన్న లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడం ద్వారా మీరు మరింత సురక్షితంగా, కొత్త అవకాశాలకు సిద్ధంగా ఉండగలుగుతారు. ప్రతి చిన్న విజయాన్ని ఆస్వాదించండి. ఈ వారం మీ ఓపికే మీకు శ్రీరామరక్ష.

    ప్రేమ - బంధాలు

    మీ భాగస్వామితో బంధం బలపడాలంటే ఈ వారం మీరు కొంచెం శాంతంగా ఉండటం అవసరం. చిన్న చిన్న పనుల్లో తోడుగా ఉండటం, ఎదుటివారు చెప్పేది శ్రద్ధగా వినడం ద్వారా మీ ప్రేమను చాటుకోండి. ఒంటరిగా ఉన్నవారు కొత్త వ్యక్తులను కలిసేందుకు ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది. తొందరపడి భావోద్వేగ నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. నమ్మకాన్ని నెమ్మదిగా నిర్మించుకోండి. చిన్న చిన్న బహుమతులు ఇవ్వడం లేదా కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం వల్ల మీ బంధం మరింత గట్టిపడుతుంది.

    కెరీర్ - ఉద్యోగం

    వృత్తిపరంగా ఈ వారం మీరు అత్యంత ముఖ్యమైన పనులకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. మీ పనితీరును మెరుగుపరుచుకోవడానికి కొత్త టెక్నాలజీని లేదా పనిముట్లను వాడటం వల్ల సమయం ఆదా అవుతుంది. ఆఫీసులో మీ బాధ్యతల గురించి స్పష్టంగా మాట్లాడండి. అవసరమైనప్పుడు సహోద్యోగుల సాయం తీసుకోండి, వారికి సాయం చేయండి. ఈ వారం మీరు చేసే నిలకడైన ప్రయత్నాలకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించే వారికి కృతజ్ఞతలు తెలపడం మర్చిపోవద్దు.

    ఆర్థిక పరిస్థితి

    వృషభ రాశి జాతకులకు ఆర్థికంగా ఈ వారం స్థిరంగా ఉంటుంది, కానీ బడ్జెట్‌ విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. రోజువారీ ఖర్చులను ఒకసారి సమీక్షించుకోండి. అనవసరమైన ఆడంబరాలకు పోకుండా, పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. రిస్క్ తక్కువగా ఉండే పెట్టుబడి మార్గాలను అన్వేషించండి. పెద్ద పెద్ద ఖర్చులను ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయడమే ఉత్తమం. అత్యవసర నిధిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం, పనికిరాని సబ్‌స్క్రిప్షన్లను రద్దు చేసుకోవడం ద్వారా ఆర్థికంగా మరింత బలోపేతం కావచ్చు.

    ఆరోగ్యం

    ఆరోగ్యం విషయంలో క్రమశిక్షణ చాలా అవసరం. సరైన సమయానికి నిద్రపోవడం, పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం వల్ల మీరు ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఉదయం పూట నడక లేదా యోగా వంటి తేలికపాటి వ్యాయామాలు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. నిరంతరం స్క్రీన్ల (మొబైల్, లాప్‌టాప్) వైపు చూడకుండా మధ్యమధ్యలో విరామం తీసుకోండి. ఒత్తిడిగా అనిపిస్తే దీర్ఘ శ్వాస తీసుకోవడం వంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించండి. వేడి నీటిని తాగడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుంది.

