Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    వృషభ రాశి వారఫలం (నవంబర్ 23 - 29, 2025): ఓపిక, పట్టుదలతో అద్భుత ప్రగతి

    వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం ఓపిక, స్థిరత్వం ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. చిన్న చిన్న పనులు కూడా నిరంతర కృషి వల్ల పెద్ద విజయాలుగా మారతాయి. ఆర్థికంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మీకు బలం ఇస్తుంది.

    Published on: Nov 22, 2025 9:25 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశిచక్రంలో రెండవ రాశి అయిన వృషభ రాశి (Taurus) అధిపతి శుక్రుడు. ఈ రాశి వారికి ఈ నవంబర్ 23 నుండి 29 వరకు ఉన్న వారం ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం. ఈ వారం మీరు చేసే చిన్న ప్రయత్నాలు కూడా మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ధైర్యం, నిలకడగా పని చేయడం వల్ల చిన్న పనులు కూడా అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధిస్తాయి.

    వృషభ రాశి వారఫలం (నవంబర్ 23 - 29, 2025): ఓపిక, పట్టుదలతో అద్భుత ప్రగతి
    వృషభ రాశి వారఫలం (నవంబర్ 23 - 29, 2025): ఓపిక, పట్టుదలతో అద్భుత ప్రగతి

    కుటుంబ మద్దతు మీకు శక్తినిస్తుంది. మనసును శాంతంగా ఉంచుకుని ప్రణాళికలు వేయండి. చిన్న చిన్న అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని అస్సలు వదులుకోవద్దు. తొందరపాటు లేకుండా స్థిరంగా పనిచేసే వారికి ఈ వారం చాలా మేలు జరుగుతుంది. మీ రోజువారీ దినచర్యను క్రమబద్ధంగా ఉంచుకోవాలి, అలాగే నమ్మదగిన వ్యక్తుల సలహాలను వినండి. ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించండి, పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. తొందరపాటుతో తీసుకునే నిర్ణయాలు తరువాత బాధ కలిగిస్తాయి. కాబట్టి ప్రతి అడుగు నెమ్మదిగా, స్పష్టమైన ఆలోచనతో వేయండి. ఇటు ఇల్లు, అటు పని - రెండింటిలోనూ నిరంతర పురోగతి కనిపిస్తుంది.

    ప్రేమ జీవితం

    ప్రేమ వ్యవహారాలలో శాంతి, సౌకర్యం లభిస్తాయి. మీరు సింగిల్‌గా ఉంటే, తేలికపాటి మాటామంతీ, సాధారణ ప్రదేశాలలో కలిసే వ్యక్తులతో మంచి స్నేహం మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. మీరు ఇప్పటికే రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉంటే, మీ భాగస్వామి పట్ల మీకు ఉన్న శ్రద్ధను చిన్న చిన్న పనుల ద్వారా తెలియజేయండి.

    ఈ వారంలో, శ్రద్ధగా ఆలకించడం, అర్థం చేసుకోవడం చాలా కీలకం. కుటుంబ సభ్యుల భావాలను గౌరవించండి. ఇతరులతో పోల్చుకోవడం మానండి. నెమ్మదిగా వస్తున్న మార్పులకు కూడా సమయం ఇవ్వండి. చిన్న చిన్న సంతోషకరమైన క్షణాలను మనస్పూర్తిగా ఆస్వాదించండి. ఇది మీ ఇద్దరి మధ్య నమ్మకాన్ని, అనుబంధాన్ని మరింత పెంచుతుంది.

    వృత్తి, ఉద్యోగం (Career Horoscope)

    పని విషయంలో మీరు స్థిరంగా పెట్టే శ్రమ మీకు గౌరవాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. ప్రస్తుతం మీరు చేస్తున్న పనులను శ్రద్ధగా పూర్తి చేయండి. ఏదైనా విషయం అర్థం కాకపోతే, సంకోచించకుండా నేరుగా, స్పష్టంగా ప్రశ్నలు అడగండి.

    మీ ఉన్నతాధికారులు లేదా సహోద్యోగులు మీ నిలకడను గమనించి, మీకు సహాయం లేదా మార్గదర్శకత్వం అందించవచ్చు. కార్యాలయంలో పేపర్లు, ఈ-మెయిల్స్, రికార్డులను క్రమబద్ధంగా ఉంచండి. సమయాన్ని ఆదా చేసే చిన్న మార్పును మీ దినచర్యలో చేర్చుకోండి. టీమ్‌తో కలిసి పనిచేయడం వల్ల లాభం ఉంటుంది. మీటింగ్స్, సంభాషణలలో ప్రశాంతంగా, సరళమైన భాషను ఉపయోగించండి. ఇతరులు మీ ప్రొఫెషనల్ ఇమేజ్‌ను గమనిస్తారు. ప్రతిరోజూ ఒక్కసారి మీ లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టండి.

    ఆర్థిక పరిస్థితి (Financial Horoscope)

    వృషభ రాశి జాతకులకు ఈ వారం డబ్బు పరిస్థితి నెమ్మదిగా మెరుగుపడుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. చిన్న చిన్న బిల్లులు, సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లను ఒకసారి పరిశీలించండి - ఎక్కడైనా పొదుపు చేసే అవకాశం ఉందేమో చూడండి. మీరు ఏదైనా ఆదాయం కోసం ఎదురు చూస్తుంటే, దయగా, వినయంగా ఒకసారి తేదీని అడగండి.

    ఈ వారం అనుకోని కొనుగోళ్లు చేయకుండా ఉండండి. మనసు శాంతంగా ఉన్నప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఒక చిన్న నెలవారీ పొదుపును ప్రారంభించండి. ఈ చిన్న మొత్తం కూడా భవిష్యత్తులో మీకు ఉపయోగపడుతుంది. కుటుంబంతో కలిసి ఖర్చుల గురించి చర్చించండి, దీనివల్ల ఆర్థిక ప్రణాళిక స్పష్టంగా మారుతుంది. ఎంత ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే, డబ్బు గురించిన చింత అంతగా తగ్గుతుంది.

    ఆరోగ్యం (Health Horoscope)

    ఈ వారం మీ శరీరం విశ్రాంతిని, చిన్నపాటి సంరక్షణను ఎక్కువగా కోరుకుంటుంది. నిద్రపోయే, లేచే సమయాన్ని నియమితంగా ఉంచుకోండి. తేలికపాటి నడక, స్ట్రెచింగ్, సులువైన వ్యాయామాలు శరీరానికి తాజాదనాన్ని ఇస్తాయి.

    భోజనం కూడా తేలికగా, సాదాగా ఉండేలా చూసుకోండి. పండ్లు, ధాన్యాలు, పప్పులు, కూరగాయలు మీకు మేలు చేస్తాయి. రాత్రిపూట భారీ స్నాక్స్, ఎక్కువ స్క్రీన్ టైమ్ తగ్గించండి. డీప్ బ్రీతింగ్ వంటి చిన్నపాటి అభ్యాసాలు ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. శక్తి తక్కువగా అనిపిస్తే, భయం లేకుండా విశ్రాంతి తీసుకోండి - గిల్టీగా ఫీల్ అవ్వద్దు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం, గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం మీ మూడ్‌ని, శక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది.

    - డా. జె.ఎన్. పాండే,

    వైదిక జ్యోతిష్యం, వాస్తు నిపుణులు

    News/Rasi Phalalu/వృషభ రాశి వారఫలం (నవంబర్ 23 - 29, 2025): ఓపిక, పట్టుదలతో అద్భుత ప్రగతి
    News/Rasi Phalalu/వృషభ రాశి వారఫలం (నవంబర్ 23 - 29, 2025): ఓపిక, పట్టుదలతో అద్భుత ప్రగతి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes