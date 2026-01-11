వృశ్చిక రాశి వారఫలం (జనవరి 11-17): నిలకడగా అడుగులేయండి, నిశ్శబ్దమే మీ ఆయుధం
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం నిజాయితీ, సహనం కీలకం. తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండి, ఆలోచించి అడుగు వేస్తే అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. నిలకడైన శ్రమ, కుటుంబ సభ్యుల అండదండలతో ఆర్థిక, వృత్తిపరమైన రంగాల్లో స్థిరత్వం లభిస్తుంది.
రాశి చక్రంలో ఎనిమిదో రాశి అయిన వృశ్చిక రాశికి అంగారకుడు (కుజుడు) అధిపతి. ఈ రాశి వారు సహజంగానే దృఢ సంకల్పం కలిగిన వారు. 2026, జనవరి 11 నుంచి 17 వరకు వృశ్చిక రాశి వారి జాతకం ఎలా ఉందో, ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చూద్దాం.
ఈ వారం మీ అసలు శక్తి మీ నిశ్శబ్దంలోనే ఉంది. కొన్నిసార్లు మాటల కంటే మౌనమే గట్టిగా వినిపిస్తుంది. అందుకే, అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉండి, మీ పనిపై దృష్టి పెట్టండి. తొందరపడి ఏ నిర్ణయమూ తీసుకోవద్దు. ఆత్మీయుల సహకారం మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. గతంలో ఉన్న అపోహలను లేదా గొడవలను ప్రశాంతంగా మాట్లాడి పరిష్కరించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ఒకేసారి అన్ని పనులు కాకుండా, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పూర్తి చేయడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
వృశ్చిక రాశి వార ఫలాలు: ప్రేమ - బంధాలు
ప్రేమ విషయంలో ఈ వారం చాలా లోతైన మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. మీ మనసులోని మాటను చెప్పాలనుకుంటే, మాటల్లో కాస్త మెత్తదనం ఉండేలా చూసుకోండి. సింగిల్స్గా ఉన్నవారికి పాత పరిచయాలు లేదా స్నేహం మెల్లగా ప్రేమగా మారే అవకాశం ఉంది. అయితే, వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఇప్పటికే బంధంలో ఉన్నవారు భాగస్వామిపై అనుమానం పెంచుకోకుండా, ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే నేరుగా అడిగి క్లారిటీ తీసుకోవడం మంచిది. కలిసి నడవడం లేదా చిన్నపాటి ప్రయాణాలు మీ బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి వార ఫలాలు: కెరీర్ - ఉద్యోగం
వృశ్చిక రాశి జాతకులకు వృత్తి జీవితంలో క్రమశిక్షణే మీ పెట్టుబడి. రాత్రికి రాత్రే అద్భుతాలు జరిగిపోవాలని ఆశించకండి. కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి ఈ సమయాన్ని కేటాయించండి. ఆఫీసులో టీమ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ప్రాజెక్ట్ డెడ్లైన్స్ విషయంలో స్పష్టంగా ఉండండి. కొత్త అవకాశాలు ఏవైనా వస్తే, వాటిలోని నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా చదివిన తర్వాతే ముందడుగు వేయండి. మీ నిరంతర కృషికి తగిన గౌరవం, గుర్తింపు మెల్లగా లభిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి వార ఫలాలు: ఆర్థికం
డబ్బు విషయంలో ఈ వారం అప్రమత్తత అవసరం. మీ ఖర్చుల మీద ఒక కన్నేసి ఉంచండి. రిస్క్ ఎక్కువగా ఉండే పెట్టుబడులకు, తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ లాభాలు వచ్చే పథకాలకు దూరంగా ఉండండి. అదనపు ఆదాయం కోసం మీ దగ్గర ఉన్న పాత వస్తువులను అమ్మడం లేదా చిన్నపాటి పార్ట్-టైమ్ పనులు చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. కుటుంబంతో ఆర్థిక విషయాలను పంచుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తుపై భయం తగ్గుతుంది.
వృశ్చిక రాశి వార ఫలాలు: ఆరోగ్యం
ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవాలి. నిద్రలేమి సమస్య రాకుండా చూసుకోండి, ముఖ్యంగా రాత్రిపూట గ్యాడ్జెట్స్ వాడకాన్ని తగ్గించండి. తాజా కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు తీసుకోవడం వల్ల చురుగ్గా ఉంటారు. మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి యోగా, ధ్యానం వంటివి తోడ్పడతాయి. చిన్నపాటి నొప్పులు ఉన్నా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం.
వృశ్చిక రాశి గుణగణాలు - ఫలితాలు
- బలాలు: ధైర్యం, తెలివితేటలు, స్వతంత్ర భావాలు, అంకితభావం.
- బలహీనతలు: అనుమానం, మొండితనం, అధికారం చెలాయించడం.
- అదృష్ట రోజు: మంగళవారం.
- అదృష్ట రంగు: నలుపు, ఊదా (Purple).
- అదృష్ట సంఖ్య: 4.
- అదృష్ట రత్నం: పగడం (Coral).
- అనుకూల రాశులు: కర్కాటకం, కన్య, మకరం, మీనం.
"వృశ్చిక రాశి వారు తమ సహజ సిద్ధమైన సహనాన్ని పాటిస్తే, ఈ వారం ఎదురయ్యే సవాళ్లను సులభంగా అధిగమిస్తారు. పెద్ద పనుల కంటే చిన్నపాటి నిజాయితీ గల ప్రయత్నాలే మీకు మంచి పేరు తెచ్చిపెడతాయి" అని జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే సూచించారు.