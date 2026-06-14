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    సింహ రాశి వార ఫలాలు - జూన్ 15 నుంచి 21 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉంటుంది..?

    Leo Weekly Horoscope (June 15-21, 2026 ): సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఊహించని అద్భుతమైన అవకాశాలు లభించనున్నాయి. అనుకోని ఒక ఆహ్వానం లేదా సంభాషణ మీ ప్రేమ జీవితంలో సరికొత్త అధ్యాయానికి దారితీయవచ్చు.

    Published on: Jun 14, 2026 7:49 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    సింహ రాశి (జూలై 23 నుండి ఆగస్టు 23 వరకు జన్మించిన వారు) జాతకులకు ఈ వారం (జూన్ 15 నుంచి జూన్ 21 వరకు) సరికొత్త శక్తిని, అపారమైన ఉత్సాహాన్ని తీసుకురాబోతోంది. మీరు అస్సలు ఊహించని సమయంలో ఒక సరికొత్త ఆలోచన, అద్భుతమైన వ్యూహం లేదా ఒక మంచి అవకాశం మీ తలుపు తట్టే సూచనలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి.

    సింహ రాశి వారపు రాశిఫలాలు (HT Image)
    సింహ రాశి వారపు రాశిఫలాలు (HT Image)

    కొన్ని పరిస్థితులు మీరు మొదట అనుకున్న ప్రణాళికల ప్రకారం సాగకపోయినప్పటికీ, ప్రస్తుత కాలంలో మీ చుట్టూ జరుగుతున్న మార్పులు మీ భవిష్యత్తుకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. మరింత మెరుగైన ఫలితాల కోసం పాత పద్ధతులను వీడాల్సిన సమయం ఇది. ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే ఇతరులతో నిజాయితీగా మాట్లాడటం, మీకంటూ కొన్ని బలమైన పరిమితులను (Boundaries) ఏర్పరచుకోవడం ఈ వారంలో చాలా ముఖ్యం. మీరు ఎంత స్పష్టంగా మీ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తే, అంత ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయగలుగుతారు. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారుతూ, ఈ మార్పులు మీ వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు తోడ్పడతాయనే నమ్మకంతో ముందుకు సాగాల్సిన సమయం ఇది.

    ప్రేమ జాతకం :

    ఈ వారం సింహ రాశి వారి ప్రేమ జీవితం ఎంతో ఉత్సాహంగా, సరికొత్త ఆశలతో నిండి ఉంటుంది. ఒక కొత్త పరిచయం ఏర్పడటం ద్వారా లేదా భాగస్వామితో పాత బంధంలోనే మళ్లీ సరికొత్త ప్రేమ చిగురించడం ద్వారా మీ జీవితంలో ఒక కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కానుంది. ఒక సర్ప్రైజింగ్ సంభాషణ లేదా ఒకరి నుంచి వచ్చే ఆహ్వానం మీ మనసును ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ఒంటరిగా ఉన్నవారికి అనుకోకుండా జరిగే ఒక పరిచయం ప్రేమగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నవారు తమ పాత రొటీన్ జీవితాన్ని పక్కన పెట్టి, భాగస్వామితో కలిసి కొత్త విషయాలను ప్రయత్నిస్తే బంధంలో పాత ఉత్సాహం మళ్లీ తిరిగి వస్తుంది. ఊహించని పరిణామాలకు సిద్ధంగా ఉంటే ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే మధురమైన క్షణాలు మీ సొంతమవుతాయి.

    ఉద్యోగ, కెరీర్ :

    మీ ఆత్మవిశ్వాసం, పని పట్ల మీకున్న ఉత్సాహం ఈ వారం మిమ్మల్ని కార్యాలయంలో అందరిలో ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి. మీ సరికొత్త ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోవడానికి, మీ పనితీరును నిరూపించుకోవడానికి, కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి లేదా నాయకత్వ బాధ్యతలను స్వీకరించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. మీరు ఎంత చురుగ్గా, అందరికీ కనిపించేలా పనిచేస్తే.. అన్ని ఎక్కువ అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. వృత్తిపరంగా ఒక సరికొత్త అవకాశం హఠాత్తుగా మీ ముందుకు రావచ్చు, ఇది మీ పాత ఆశయాల కంటే పెద్దగా ఆలోచించేలా మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.

    ఆర్థికం :

    ఆర్థిక పరంగా చూస్తే, సరికొత్త వ్యాపారాలు, సృజనాత్మక ఆలోచనలు లేదా సమాజంలో మీకున్న గుర్తింపు ద్వారా మంచి సంపాదన అవకాశాలు లభిస్తాయి. డబ్బు విషయాల్లో ఎంత ఉత్సాహం ఉన్నప్పటికీ, నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఆచరణాత్మకంగా, ఆచితూచి అడుగులు వేయడం చాలా ముఖ్యం. ప్రస్తుత మీ ప్రణాళికల్లో కొన్ని మార్పులు జరిగినప్పటికీ.. అవి దీర్ఘకాలంలో మీకు మరింత మెరుగైన ఫలితాలను, లాభాలను ఇస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన ఆలోచనాత్మక చర్యలు మీ ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి.

    ఆరోగ్యం :

    ఈ వారం మీ శక్తి సామర్థ్యాలు, శారీరక దృఢత్వం చాలా బాగుంటాయి. అయితే, మానసిక సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. మీ మనసులోని మాటను నిజాయితీగా పంచుకోవడం, మీ వ్యక్తిగత పరిమితులను గౌరవించడం ద్వారా అనవసరమైన మానసిక ఒత్తిడిని చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం వల్ల మీ శక్తిని కాపాడుకుంటూ మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగగలుగుతారు.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/సింహ రాశి వార ఫలాలు - జూన్ 15 నుంచి 21 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉంటుంది..?
    Home/Rasi Phalalu/సింహ రాశి వార ఫలాలు - జూన్ 15 నుంచి 21 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉంటుంది..?
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