ఏప్రిల్ 19 - 20 పంచాంగం : కొత్త పనులకు చాలా అనుకూలం..! ఈ వారంలోని శుభ ముహుర్తాలు, రాహుకాలం వివరాలు
Weekly Panchang for April 19-25 : ఈ వారంలో అక్షయ తృతీయ వంటి అత్యంత శుభప్రదమైన రోజులు ఉన్నాయి. ఈ వారం ఆధ్యాత్మికంగా, కార్యసిద్ధిపరంగా ఎలా ఉందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
భారతీయ సనాతన ధర్మంలో ఏదైనా పనిని ప్రారంభించే ముందు తిథి, వార, నక్షత్రాలను పరిశీలించడం ఆచారంగా వస్తోంది. ఏప్రిల్ 19 నుంచి ఏప్రిల్ 25 వరకు సాగే ఈ వారంలో అక్షయ తృతీయ వంటి అత్యంత శుభప్రదమైన రోజులు ఉన్నాయి.
ఈ వారం వాతావరణం గత వారం కంటే ఎంతో ఉత్సాహంగా, సానుకూల దృక్పథంతో ప్రారంభం కానుంది. ఈ వారం పాత పనులను ముగించడం కంటే… కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టడానికి అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.
వారంలోని మొదటి సగం కొత్త ఆశలతో, స్పష్టమైన మద్దతుతో కనిపిస్తోంది. రెండో సగం లోతైన ఆలోచనలు, భక్తి మరియు భావోద్వేగపూరితమైన వాతావరణంతో సాగుతుంది. చంద్రుడు మేష రాశిలో ప్రవేశించడంతో వారం ప్రారంభమై… ఆపై వృషభం, మిథునం మీదుగా పుష్య-ఆశ్లేష నక్షత్రాల జోన్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల వారం ఆరంభంలో ఉన్న చొరవ, వారం చివరలో ఆధ్యాత్మిక చింతనగా మారుతుంది.
శుభ ముహూర్తాలు:
- వివాహ ముహూర్తాలు: ఏప్రిల్ 20 , 21 తేదీల్లో వివాహాలకు అత్యంత అనుకూలమైన ముహూర్తాలు ఉన్నాయి.
- ఆస్తి కొనుగోలు: ఏప్రిల్ 23న ఆస్తి లేదా స్థలం కొనుగోలు చేయడానికి గ్రహ బలం బాగుంది.
- వాహన కొనుగోలు: కొత్త వాహనం తీసుకోవాలనుకునే వారు ఏప్రిల్ 24ను ఎంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
- గృహ ప్రవేశం: ఈ విషయంలో మాత్రం కొంత జాగ్రత్త వహించాలి, అందుబాటులో ఉన్న సూచనల ప్రకారం గృహ ప్రవేశానికి ఈ వారం అంతగా అనుకూలించకపోవచ్చు.
ఏప్రిల్ 23వ తేదీన గంగా సప్తమితో పాటు గురు పుష్య యోగం, సర్వార్థ సిద్ధి యోగం మరియు అమృత సిద్ధి యోగం వంటి శక్తివంతమైన యోగాలు కలసి వస్తున్నాయి. ఇది ఆధ్యాత్మిక సాధనకు, మంత్ర జపాలకు చాలా విశేషమైన రోజు.
రాహు కాలం (జాగ్రత్త పడాల్సిన సమయం):
ఏదైనా ముఖ్యమైన పనిని ప్రారంభించేటప్పుడు రాహు కాలాన్ని వదిలేయడం మంచిది. ఈ వారం(ఏప్రిల్ 25 వరకు) రాహు కాలం సమయాలు ఇలా ఉన్నాయి:
- సోమవారం (ఏప్రిల్ 20): ఉదయం 7:28 - 9:05
- మంగళవారం (ఏప్రిల్ 21): మధ్యాహ్నం 3:35 - సాయంత్రం 5:13
- బుధవారం (ఏప్రిల్ 22): మధ్యాహ్నం 12:19 - 1:57
- గురువారం (ఏప్రిల్ 23): మధ్యాహ్నం 1:57 - 3:35
- శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 24): ఉదయం 10:41 - మధ్యాహ్నం 12:19
- శనివారం (ఏప్రిల్ 25): ఉదయం 9:04 - 10:41
మొత్తం మీద, ఈ వారం కేవలం లౌకిక విజయాలకే కాకుండా, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు కూడా పునాది వేస్తుంది. సంకల్పంతో అడుగు ముందుకు వేయడానికి ఇది సరైన సమయం.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమయాలు ప్రాంతీయంగా (సూర్యోదయ సమయాలను బట్టి) కొద్ది నిమిషాల తేడా ఉండవచ్చు. స్థానిక పంచాంగాన్ని అనుసరించడం ఉత్తమం.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.