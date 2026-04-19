    ఏప్రిల్ 19 - 20 పంచాంగం : కొత్త పనులకు చాలా అనుకూలం..! ఈ వారంలోని శుభ ముహుర్తాలు, రాహుకాలం వివరాలు

    Weekly Panchang for April 19-25 : ఈ వారంలో అక్షయ తృతీయ వంటి అత్యంత శుభప్రదమైన రోజులు ఉన్నాయి.  ఈ వారం ఆధ్యాత్మికంగా, కార్యసిద్ధిపరంగా ఎలా ఉందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి….

    Published on: Apr 19, 2026 7:11 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    భారతీయ సనాతన ధర్మంలో ఏదైనా పనిని ప్రారంభించే ముందు తిథి, వార, నక్షత్రాలను పరిశీలించడం ఆచారంగా వస్తోంది. ఏప్రిల్ 19 నుంచి ఏప్రిల్ 25 వరకు సాగే ఈ వారంలో అక్షయ తృతీయ వంటి అత్యంత శుభప్రదమైన రోజులు ఉన్నాయి.

    ఏప్రిల్ 19 - 20 పంచాంగం : ఈ వారంలోని శుభ ముహుర్తాలు - రాహుకాలం వివరాలు
    ఈ వారం వాతావరణం గత వారం కంటే ఎంతో ఉత్సాహంగా, సానుకూల దృక్పథంతో ప్రారంభం కానుంది. ఈ వారం పాత పనులను ముగించడం కంటే… కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టడానికి అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.

    వారంలోని మొదటి సగం కొత్త ఆశలతో, స్పష్టమైన మద్దతుతో కనిపిస్తోంది. రెండో సగం లోతైన ఆలోచనలు, భక్తి మరియు భావోద్వేగపూరితమైన వాతావరణంతో సాగుతుంది. చంద్రుడు మేష రాశిలో ప్రవేశించడంతో వారం ప్రారంభమై… ఆపై వృషభం, మిథునం మీదుగా పుష్య-ఆశ్లేష నక్షత్రాల జోన్‌లోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల వారం ఆరంభంలో ఉన్న చొరవ, వారం చివరలో ఆధ్యాత్మిక చింతనగా మారుతుంది.

    శుభ ముహూర్తాలు:

    • వివాహ ముహూర్తాలు: ఏప్రిల్ 20 , 21 తేదీల్లో వివాహాలకు అత్యంత అనుకూలమైన ముహూర్తాలు ఉన్నాయి.
    • ఆస్తి కొనుగోలు: ఏప్రిల్ 23న ఆస్తి లేదా స్థలం కొనుగోలు చేయడానికి గ్రహ బలం బాగుంది.
    • వాహన కొనుగోలు: కొత్త వాహనం తీసుకోవాలనుకునే వారు ఏప్రిల్ 24ను ఎంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
    • గృహ ప్రవేశం: ఈ విషయంలో మాత్రం కొంత జాగ్రత్త వహించాలి, అందుబాటులో ఉన్న సూచనల ప్రకారం గృహ ప్రవేశానికి ఈ వారం అంతగా అనుకూలించకపోవచ్చు.

    ఏప్రిల్ 23వ తేదీన గంగా సప్తమితో పాటు గురు పుష్య యోగం, సర్వార్థ సిద్ధి యోగం మరియు అమృత సిద్ధి యోగం వంటి శక్తివంతమైన యోగాలు కలసి వస్తున్నాయి. ఇది ఆధ్యాత్మిక సాధనకు, మంత్ర జపాలకు చాలా విశేషమైన రోజు.

    రాహు కాలం (జాగ్రత్త పడాల్సిన సమయం):

    ఏదైనా ముఖ్యమైన పనిని ప్రారంభించేటప్పుడు రాహు కాలాన్ని వదిలేయడం మంచిది. ఈ వారం(ఏప్రిల్ 25 వరకు) రాహు కాలం సమయాలు ఇలా ఉన్నాయి:

    • సోమవారం (ఏప్రిల్ 20): ఉదయం 7:28 - 9:05
    • మంగళవారం (ఏప్రిల్ 21): మధ్యాహ్నం 3:35 - సాయంత్రం 5:13
    • బుధవారం (ఏప్రిల్ 22): మధ్యాహ్నం 12:19 - 1:57
    • గురువారం (ఏప్రిల్ 23): మధ్యాహ్నం 1:57 - 3:35
    • శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 24): ఉదయం 10:41 - మధ్యాహ్నం 12:19
    • శనివారం (ఏప్రిల్ 25): ఉదయం 9:04 - 10:41

    మొత్తం మీద, ఈ వారం కేవలం లౌకిక విజయాలకే కాకుండా, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు కూడా పునాది వేస్తుంది. సంకల్పంతో అడుగు ముందుకు వేయడానికి ఇది సరైన సమయం.

    గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమయాలు ప్రాంతీయంగా (సూర్యోదయ సమయాలను బట్టి) కొద్ది నిమిషాల తేడా ఉండవచ్చు. స్థానిక పంచాంగాన్ని అనుసరించడం ఉత్తమం.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/ఏప్రిల్ 19 - 20 పంచాంగం : కొత్త పనులకు చాలా అనుకూలం..! ఈ వారంలోని శుభ ముహుర్తాలు, రాహుకాలం వివరాలు
