Jagtial Adoption Child Case : "నాన్న నేను వత్తా.... భయమేస్తుంది" - జగిత్యాలలో పసివాడి కన్నీటి కథ! ఇలా ముగిసింది
చట్టబద్ధంగా దత్తత తీసుకోలేదని ఓ మూడేళ్ల బాలుడిని అధికారులు శిశు విహార్కూ పంపారు. ఈ కేసులో హైకోర్టు ఉత్తర్వులు ఇచ్చినా బాలుడిని దత్తత తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడంలో ఆలస్యం జరిగింది. "డాడీ నేను వస్తా" అంటూ చిన్నారి ఏడ్చిన తీరు ప్రతి ఒకర్నీ కదిలించింది. చివరికి ఆ బాలుడిని తల్లిదండ్రల వద్దకు చేర్చారు.
"నాన్న నేను వత్తా.. నాకు భయమేస్తుంది…. అమ్మ ఇంటికి తీసుపో..." అంటూ ఓ మూడేళ్ల పసికందు తన దత్తత తండ్రి మెడను గట్టిగా చుట్టేసుకుని కన్నీరుమున్నీరైన ఘటన జగిత్యాలలో ప్రతి ఒక్కరినీ తీవ్రంగా కలచివేసింది. కన్నప్రేమ కంటే మిన్నగా చూసుకున్న పెంపుడు తల్లిదండ్రుల నుంచి మూడేళ్ల తర్వాత బిడ్డను వేరు చేయడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర మానసిక వేదనను అనుభవించింది.
పేగుబంధాన్ని మించిన అనుబంధం..
జగిత్యాలకు చెందిన సరిత, శ్రీనివాస్ దంపతులకు పిల్లలు లేకపోవడంతో మూడేళ్ల కిందట ఒక పసికందును దత్తత తీసుకున్నారు. పుట్టిన ఐదు రోజులకే తల్లి చనిపోయిన ఆ పసిపాపను చేరదీసి…. అహర్నిశలు కంటికి రెప్పలా చూసుకున్నారు. కన్న బిడ్డ కంటే ఎక్కువగా ప్రేమను పంచడంతో ఆ చిన్నారితో వారికి పేగుబంధానికి మించిన అనుబంధం ఏర్పడింది.
అయితే, మూడేళ్లపాటు ఎంతో ముద్దుగా పెంచుకున్న ఆ చిన్నారి దత్తత చట్టబద్ధంగా జరగలేదంటూ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ (సీడబ్ల్యూసీ) అధికారులు ఇటీవల ఆ దంపతులకు షాక్ ఇచ్చారు. నియమనిబంధనలు పాటించలేదనే కారణంతో చిన్నారిని తల్లిదండ్రుల నుంచి బలవంతంగా వేరు చేసి హైదరాబాద్లోని శిశు విహార్కు తరలించారు.
అధికారుల చర్యతో తీవ్ర ఆవేదనకు గురైన సరిత, శ్రీనివాస్ దంపతులు వెంటనే న్యాయపోరాటానికి దిగారు. తమ బిడ్డను తమకే అప్పగించాలని కోరుతూ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కేసును విచారించిన హైకోర్టు….. చిన్నారిని వెంటనే ఆ పెంపుడు తల్లిదండ్రులకే అప్పగించాలని అక్టోబర్ 16న కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
అమలులో జాప్యం…..!
ఉన్నత నాయస్థానం ఉత్తర్వులు ఇచ్చినప్పటికీ…. అధికారులు వాటిని అమలు చేయడంలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహించారని బాధిత దంపతులు ఆరోపించారు. కోర్టు తీర్పు వచ్చినా బిడ్డను అప్పగించకపోవడంతో ఆవేదన చెందిన దంపతులు తమ చిన్నారిని చూసేందుకు శిశు విహార్కు వెళ్లారు.
ఆ సమయంలో దత్తత తల్లిదండ్రులను చూడగానే ఆ మూడేళ్ల బాలుడు "డాడీ నేను వత్తా.. నాకు భయమైతంది " అని గుండెలవిసేలా రోదించాడు. తండ్రి మెడను పట్టుకుని ఏడ్చిన ఆ దృశ్యం అక్కడున్న వారందరి చేత కన్నీళ్లు పెట్టించింది. దంపతులు కూడా తమ బిడ్డను గుండెలకు హత్తుకుని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఆ దృశ్యాలను చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ చలించిపోయారు.
హైకోర్టు తీర్పును అమలు చేయకుండా సీడబ్ల్యూసీ అధికారులు జాప్యం చేస్తున్నారంటూ సరిత, శ్రీనివాస్ దంపతులు సోమవారం జగిత్యాల కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన 'ప్రజావాణి' కార్యక్రమానికి వచ్చారు. జిల్లా కలెక్టర్ సత్యప్రసాద్ను కలిసి తమ ఆవేదనను తెలియజేస్తూ వినతిపత్రం అందజేశారు.
ఈ ఘటనపై కలెక్టర్ ఆదేశాల నేపథ్యంలో… సోమవారం రాత్రి ఆ బాలుడిని తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేర్చారు. దీంతో వారు కన్నీటిపర్యంతమవుతూ… ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
చిన్నారి తల్లిదండ్రులు మాట్లాడుతూ…హర్షం వ్యక్తం చేశారు. “న్యాయం గెలిచింది..మానవత్వం నిలిచింది. బాబును మా దగ్గర లేకుండా చేసి 2 నెలలు అయింది. బాబు లేకుండా మేము చనిపోతామేమో అనుకున్నాం. మాకు సహకరించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు” అని చెప్పారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More