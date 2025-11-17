సౌదీ ప్రమాదం.. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం!

సౌదీ అరేబియాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. బస్సును డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీ కొట్టింది. దీంతో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. హైదరాబాద్కు చెందిన 45 మంది ఈ ఘటనలో చనిపోయారు. ఒకే వ్యక్తి మాత్రమే బతికాడు. బస్సు ప్రమాదంలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు మంత్రివర్గం సంతాపం తెలిపింది.
మృతుల కుటంబాలకు రూ.5లక్షల చొప్పున పరిహారం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. మంత్రి అజారుద్దీన్, ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేతోపాటుగా మైనారిటీ విభాగానికి చెందిన ఓ అధికారితో ప్రభుత్వ ప్రతినిధి బృందాన్ని సౌదీకి పంపనుంది. చనిపోయినవారి మృతదేహాలకు మత సంప్రదాయం ప్రకారం.. సౌదీలోనే అంత్యక్రియలు జరిగేలా చర్యలు తీసుకోనుంది ప్రభుత్వం. బాధితు కుటుంబాలకు చెందిన ఒక్కో కుటుంబానికి ఇద్దరు చొప్పును సౌదీకి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించింది మంత్రివర్గం.
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 18 మంది
ఈ ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 18 మంది మరణించారు. విద్యానగర్కు చెందిన విశ్రాంత రైల్వే ఉద్యోగి నజీరుద్దీన్ కుటుంబంతో కలిసి మక్కాకు వెళ్లారు. సోమవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆయన కుటుంబానికి చెందిన 18 మంది చనిపోయారు. మెుత్తం 45 మంది మృతుల్లో 17 మంది పురుషులు, 18 మంది మహిళలు, 10 మంది చిన్నారులు ఉన్నారు. నాలుగు ట్రావెల్ ఏజెన్సీల ద్వారా 9వ తేదీన హైదరాబాద్ నుంచి ఉమ్రాకు వెళ్లారు. మక్కా నుంచి మదీనాకు వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది.
మృతుల్లో మల్లేపల్లి, బజార్ఘాట్, ఆసిఫ్నగర్ తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన వారు ఉన్నారు. మొత్తం 54 మంది కలిసి నవంబరు 9న హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లారు. నవంబరు 23 వరకు టూర్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఇందులో నలుగురు వ్యక్తులు నిన్న కారులో మదీనాకు వెళ్లగా.. మరో నలుగురు మక్కాలోనే ఉన్నారు. మిగతా 46 మంది మక్కా నుంచి మదీనాకు బస్సులో బయలుదేరగా ప్రమాదం జరిగింది. ఇందులో ఒక యువకుడు బతికాడు. మిగిలిన 45 మంది మరణించారు.
