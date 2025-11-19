Edit Profile
    పొగమంచుతో ప్రమాదాలు.. వాహనదారులకు సైబరాబాద్ పోలీసుల సేఫ్టీ టిప్స్!

    రాష్ట్రంలో పొగమంచుతో కూడిన వాతావరణం కనిపిస్తుంది. దీంతో ఉదయంపూట ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే సైబరాబాద్ పోలీసులు సేఫ్టీ సలహాలు ప్రకటించారు.

    Published on: Nov 19, 2025 5:04 PM IST
    By Anand Sai
    శీతాకాలంలో దట్టమైన పొగమంచు పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రమాదాలను నివారించడానికి అన్ని వాహనదారులు అవసరమైన భద్రతా సూచనలను పాటించాలని సైబరాబాద్ పోలీసులు సూచించారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR), హైవేలు, పొగమంచుతో తక్కువగా కనిపించే ప్రధాన నగర రోడ్లపై డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు పౌరులు గరిష్ట జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పొగమంచుతో సరిగా కనిపించదని, వాహనదారులు చాలా జాగ్రత్తగా వాహనాలు నడపాలని సైబరాబాద్ పోలీసులు హెచ్చరించారు.

    శీతకాలం డ్రైవింగ్ చేసేప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
    పొగమంచు ఉన్న సమయంలో ఎల్లప్పుడూ తక్కువ-బీమ్ హెడ్‌లైట్‌లను ఉపయోగించాలని, హై-బీమ్ లైట్లను ఉపయోగించకుండా ఉండాలని పోలీసులు సలహా ఇచ్చారు. పొగమంచు ప్రభావిత ప్రాంతాలలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే ఫాగ్ లైట్లను ఆన్ చేయండి. తక్కువ వేగంతో వెళ్లాలి. ఎల్లప్పుడూ మీకు వాహనంపై కంట్రోల్ ఉండాలి.

    సడెన్‌గా ఢీకొనకుండా, సడెన్ బ్రేకింగ్‌ను నివారించడానికి ముందున్న వాహనాలకు తగినంత దూరం మెయింటైన్ చేయాలి. వాహనదారులు నెమ్మదిగా, స్థిరంగా బ్రేక్‌లను వేయాలి. డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు హజార్డ్ లైట్లను ఉపయోగించవద్దు. మీ వాహనం ఆపినప్పుడు మాత్రమే వాటిని ఆన్ చేయండి. విండ్‌షీల్డ్‌ను శుభ్రంగా ఉంచండి, పొగమంచును నివారించడానికి యాంటీ-ఫాగ్ లేదా డీఫాగర్ మోడ్‌లను ఉపయోగించండి.

    లేన్ మార్కింగ్‌లను జాగ్రత్తగా పాటించండి. అనవసరమైన లేన్ మార్పులను చేయవద్దు. పొగమంచులో ఓవర్‌టేక్ చేయడం మానుకోండి. ఎందుకంటే ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఓవర్‌టేక్ చేయడం చాలా ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. ట్రాఫిక్ శబ్దాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి, కారులో అధిక సౌండ్‌తో వెళ్లకండి. వెనకాల వచ్చే వాహనాల శబ్ధాలు కూడా వినిపించవు.

    ద్విచక్ర వాహనదారులు రిఫ్లెక్టివ్ జాకెట్లు ధరించాలి, హెల్మెట్ విజర్‌లను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. పాదచారులు రెండు వైపులా తనిఖీ చేసిన తర్వాత మాత్రమే దాటాలి. భద్రత కోసం పొగమంచు ప్రాంతాలలో పోలీసులు గస్తీని ముమ్మరం చేస్తారు. వాహనదారులు పోలీసులు జారీ చేసిన అన్ని భద్రతా సూచనలను కచ్చితంగా పాటించాలి. లేన్లు తిరగడానికి లేదా మార్చడానికి ముందు ముందుగానే సూచికలను ఉపయోగించాలి. టెయిల్-ల్యాంప్‌లను శుభ్రంగా ఉంచండి, అవి స్పష్టంగా కనిపించేలా చూసుకోండి. పొగమంచు పరిస్థితుల్లో క్రూయిజ్ కంట్రోల్‌ను ఉపయోగించకుండా ఉండండి. వైపర్‌లు మంచి పని స్థితిలో ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి.

    మంచి గ్రిప్ ఉన్న టైర్లను ఉపయోగించండి. అరిగిపోయిన టైర్లతో డ్రైవింగ్ చేయవద్దు. జంక్షన్లు, వంపులు, ఫ్లైఓవర్లు, ఇరుకైన రోడ్ల దగ్గర నెమ్మదిగా నడపండి. భారీ పొగమంచు సమయంలో అనవసరమైన ప్రయాణాన్ని నివారించండి. అవసరమైతే మాత్రమే ప్రయాణించండి. ఫాగింగ్‌ను తగ్గించడానికి కిటికీలను కొద్దిగా తెరిచి ఉంచడంతో పాటు, తక్కువ కనిపించినప్పుడు గందరగోళాన్ని నివారించడానికి జీపీఎస్ నావిగేషన్‌ను ఉపయోగించండి.

