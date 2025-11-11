Edit Profile
    మాయమైపోయాడు మనసున్న మనిషి.. అందెశ్రీ అంత్యక్రియలు పూర్తి!

    ప్రముఖ కవి అందెశ్రీ అంత్యక్రియలు పూర్తి అయ్యాయి. ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాడె మోశారు.

    Updated on: Nov 11, 2025 2:14 PM IST
    By Anand Sai
    ప్రముఖ కవి, రచయిత అందెశ్రీ అంత్యక్రియలు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో పూర్తయ్యాయి. ఘట్‌కేసర్‌లోని ఎన్‌ఎఫ్‌సీ నగర్‌లో అశ్రు నయనాల మధ్య అంత్యక్రియలు జరిగాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజా సంఘాల నేతలు హాజరు అయ్యారు.

    అందెశ్రీ పాడె మోసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
    అందెశ్రీ పాడెను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మోశారు. మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, జూపల్లి కృష్ణారావు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ హాజరు అయ్యారు. అశ్రు నయనాల మధ్య అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. పోలీసులు మూడుసార్లు గాలిలోకి కాల్పులు జరిపిన తర్వాత అంతిమ సంస్కారాలు జరిగాయి.

    అంతకుముందు లాలాపేటలోని అందెశ్రీ నివాసం నుంచి తార్నాక, ఉప్పల్ మీదుగా ఘట్‌కేసర్ వరకు అంతిమయాత్ర జరిగింది. మాజీ ఎంపీలు హనుమంతరావు, సర్వే సత్యనారాయణ, అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్య విమలక్క పాల్గొని భౌతికకాయానికి నివాళులు అర్పించారు.

    'అందెశ్రీ రాసిన ప్రతీ పాట ప్రజా జీవితంలో నుంచి పుట్టికొచ్చిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. అందెశ్రీ కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పారు. అందెశ్రీ స్తృతీవనం ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్నారు. రాష్ట్రా సాధనలో అందెశ్రీ పాత్ర మరువలేనిదన్నారు. 'రక్తాన్ని చెమటగా, పాటగా మార్చి ప్రజలకు అందించారు. అందెశ్రీది నాది సోదర అనుబంధం. ఆయన లేకపోవడం నాకు వ్యక్తిగతం లోటు. అందెశ్రీకి పద్మశ్రీ ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని కోరుతాం.' అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.

    అందెశ్రీ సోమవారం గుండెపోటుతో మరణించారు. ఇంట్లోనే తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వాష్ రూమ్ దగ్గర పడిపోయారు. గుర్తించిన కుటుంబ సభ్యులు గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే ఆయన గుండెపోటుతో మృతి చెందినట్టుగా వైద్యులు తెలిపారు. ఆయన చనిపోయి చాలా సేపు అయిందని వెల్లడించారు.

