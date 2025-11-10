Edit Profile
    మాయమైపోతున్నడమ్మా.. మనిషన్నవాడు.. అందెశ్రీ రాసిన ఈ గొప్ప పాట లిరిక్స్ చూడండి!

    ప్రముఖ కవి, రచయిత అందెశ్రీ గుండెపోటుతో మరణించారు. ఆయన ఎన్నో గొప్ప పాటలు రాశారు. అందులో మాయమైపోతున్నడమ్మా.. మనిషన్నవాడు పాట అందెశ్రీకి చాలా పేరును తీసుకొచ్చింది. ఆ పాట లిరిక్స్ చూద్దాం..

    Published on: Nov 10, 2025 1:02 PM IST
    By Anand Sai
    సహజకవి అందెశ్రీ. మట్టి వాసనలో నుంచి అక్షరాలను పుట్టించిన ప్రజా కవి ఆయన. మాయమైపోతున్నడమ్మా.. పాటతో మనసున్న మనుషుల కోసం వెతికాడు. మనుషులతో కిక్కిరిసిపోయిన ఈ ప్రపంచంలో ఒకే ఒక్క మంచి మనిషి కోసం ఎంతగానో తపించిపోయాడు. మనిషిలోని మానవత్వం కోసం ఆవేదనతో మాయమైపోతున్నడమ్మా పాట రాశాడు అందెశ్రీ. ఈ పాట లిరిక్స్ ఓసారి చదువుదాం..

    అందెశ్రీ
    అందెశ్రీ

    పల్లవి: మాయమైపోతున్నడమ్మా

    మనిషన్నవాడు ఓ….ఓ….ఓ….

    మచ్చుకైనా లేడు చూడూ

    మానవత్వం వున్నవాడూ

    నూటికో కోటికో ఒక్కడే ఒక్కడు

    యాడవున్నాడో కాని క౦టికీ కనరాడు !! మాయమై !!

    చరణం: నిలువెత్తుస్వార్ధము నీడలాగొస్తుంటే

    చెడిపోకఏమైతడమ్మా

    ఆత్మీయ బంధాల ప్రేమ సంబంధాల

    దిగజారు తున్నడోయమ్మా

    అవినీతి పెను ఆశ అంధకారములోన

    చిక్కిపోయి రోజు శిధిలమౌతున్నాడు !! మాయమై !!

    చరణం: కుక్కనక్కల దైవరూపాలుగా కొలిసి

    పంది నందిని జూస్తే పడి మొక్కుతుంటాడు

    చీమలకు చక్కెర పాములకు పాలోసీ

    జీవకారుణ్యమే జీవితము అంటాడు

    తోడబుట్టిన వాళ్ల ఊరవతలికి నెట్టి

    కులమంటు ఇల మీద కలహాల గిరిగీసి !! మాయమై !!

    చరణం: అధ్యాత్మికత కున్న అర్ధమె తెలియక

    అంధుడై పోతున్నడమ్మా

    హిందు ముస్లిం క్రీస్తు సిక్కుపార్శీ నంటూ

    తనను తా మరిచేనోయమ్మా

    మతము లోకహితము అన్న మాటా మరిచి

    మత ఘర్షణల మధ్య మనిషి కనుమరుగౌతు !! మాయమై !!

    చరణం: ఇరవై ఐదు పైసల గరు వత్తులు గాల్చీ

    అరవై ఐదు కోట్ల వరములడుగూతాడు

    దైవాల పేరుతో చందాలకై దంద

    భక్తి ముసుగూ తొడిగి భలె ఫోజు బెడతాడు

    ముక్తి పేరా నరుడు రక్తిలో రాజయ్యి

    రాకాసి రూపాన రంజిల్లుతున్నాడు !! మాయమై !!

    చరణం: అవసరాలకు మనిషి సృష్టించిన రూపాయి

    చుట్టూ దిరుగూతున్నడమ్మా

    రూపాయి కొరకు ఏ పాపానికైతేమి

    ఒడిగట్టే నదిగో చూడమ్మా

    కోటి విద్యలు కూటి కోసమన్నది బోయి

    కోట్లకూ పడుగెత్తా కోరికలు చెలరేగి !! మాయమై !!

    చరణం: కండ్ల పొరలగమ్మి కామముతో ఊరేగి

    వెకిలి చేష్టల తోటి వేధిస్తు వున్నాడు

    కన్నవాళ్లకు రోజు కన్నీల్లె మిగిలించి

    కౌగిలే స్వర్గమని కలలు గంటున్నాడు

    చీకటైతె చాలు చిత్తుగా తాగేసి

    వావి వరుసలు కాస్త మరిచి పోతూ నరుడు !! మాయమై !!

    చరణం: పార్టీ సిద్దాంతాల పరగణాలా

    గొడవలోన పడి చస్తున్నడమ్మా

    ఆధి పత్యపు పోరు అలజడె చిరునామ

    అంటు జైకొడుతున్నడమ్మా

    రాజకీయాలల్లో రాటు దేలి తుదకు

    మానవతా విలువల్ని మంట గలుపుకుంట !! మాయమై !!

    చరణం: ఇనుప రెక్కల డేగ విసిరినా పంజాకు

    కోడిపిల్లై చిక్కికొట్టు కుంటున్నాడు

    ఉట్టికి స్వర్గానికంద కుండగ తుదకు

    అస్తి పంజరమయ్యి అగుపించనున్నాడు

    కదిలె విశ్వం తనా కనుసన్నలో నడువా

    కనుబొమ్మ లెగరేసి కాలగమనం లోనా !! మాయమై !!

