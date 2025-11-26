Edit Profile
    ఐబొమ్మ రవి కేసులో మరో ట్విస్ట్.. సినిమాలను పైరసీ చేయలేదట!

    ఐబొమ్మ రవి కేసులో మరో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సినిమాలను అతడు పైరసీ చేయలేదని తెలుస్తోంది. వేరే విధంగా సినిమాలను కొనేవాడని విచారణలో వెల్లడైంది. మరోవైపు నాంపల్లి కోర్టు అతడికి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించింది.

    Published on: Nov 26, 2025 9:27 PM IST
    By Anand Sai
    ఐబొమ్మ రవి కేసులో ట్విస్ట్ నెలొంది. ఇమంది రవి సినిమాలు పైరసీ చేయలేదని, సినిమాలను కొని వాటిని కంటెంట్ మేనెజ్‌మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా ఐబొమ్మలో అప్‌లోడ్ చేసేవాడని పోలీసులు గుర్తించారు. కొన్ని రోజులుగా ఐబొమ్మ రవిని విచారించిన పోలీసులు కీలక విషయాలను తెలుసుకున్నారు. అయితే ఐబొమ్మ రవి సినిమాలను నేరుగా పైరసీ చేయలేదని, టెలిగ్రామ్, మూవీరూల్జ్, తమిళ్ ఎంవీ వంటి పైరసీ సైట్ల నుంచి వాటిని కొనుగోలు చేసే వాడని తెలిసింది.

    ఐబొమ్మ రవి
    ఐబొమ్మ రవి

    సినిమా క్లారిటీ సరిగా లేకపోతే.. దానికి హెచ్‌డీ‌గా మార్చుకునేందుకు కొన్ని టూల్స్ ఉపయోగించేవాడు. తర్వాత ఐబొమ్మ, బప్పం సైట్లలో అప్‌లోడ్ చేసేవాడు. ఇందుకుగానూ సినిమా కొన్నందుకు క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో డబ్బులు చెల్లించేవాడు. ఈ సైట్ల ద్వారా లక్షల మంది డేటాను తన వద్ద స్టోర్ చేసుకున్నాడు రవి. బెట్టింగ్, గేమింగ్ యాప్స్ ప్రమోట్ చేసి కొట్లు సంపాదించాడు.

    ఐబొమ్మ ద్వారా కోట్లు సంపాదించిన రవి ఎక్కువగా విదేశాలకు తిరుగుతూ ఖర్చుచేశాడు. అతడి ఖాతాలో ఉన్న మూడు కోట్లను పోలీసులు ఫ్రీజ్ చేశారు. అంతేకాదు హైదరాబాద్‌లో ఓ ప్లాట్, వైజాగ్‌లోని ఆస్తులు సీజ్ అయ్యాయి. హైదరాబాద్‌కు వచ్చిన రవిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అయితే చాలాసేపు అతడి డోర్ తీయకుండా ప్లాట్‌లోనే ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో కీలక డేటా నాశనం చేసి ఉంటాడనే అనుమానాలు ఉన్నాయి.

    మరోవైపు ఇంకో కేసులో నాంపల్లి కోర్టు అతనికి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించింది. మరో 3 కేసులలో సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అతనిపై పిటి వారెంట్ జారీ చేశారు. మెుత్తం ఇమంది రవి మీద ఐదు కేసులు ఉన్నాయి. కోర్టు అనుమతి తర్వాత పోలీసులు అతన్ని ఆ కేసుల్లో అరెస్టు చేస్తారు. పోలీసుల కస్టడీ అభ్యర్థనను కోర్టు విచారించింది. మూడు రోజులపాటు కస్టడీకి అనుమతి ఇచ్చింది.

    ఐబొమ్మాలో సినిమాలు చూసిన అందరి వినియోగదారుల డేటా రవి వద్ద ఉందని ఏసీపీ శ్రీనివాసులు తెలిపారు. ఐదు రోజుల కస్టడీలో పోలీసులు ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని కనుగొన్నారు. వినియోగదారులు సైట్‌లో యాక్సెప్ట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు, వారి ఫోన్ డేటా రవికి వెళ్లిందని తెలిసింది.

