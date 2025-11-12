Edit Profile
    ఎయిర్ పోర్ట్‌ పేల్చేస్తామంటూ బెదిరింపులు.. హైదరాబాద్‌లో హైఅలర్ట్.. పోలీసుల తనిఖీలు!

    దేశంలోని ఐదు ప్రధాన నగరాల్లోని ఎయిర్ పోర్టులకు బాంబు బెదిరింపు వచ్చాయి. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తమై తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ లిస్టులో హైదరాబాద్ కూడా ఉంది.

    Published on: Nov 12, 2025 7:46 PM IST
    By Anand Sai
    దేశ రాజధాని దిల్లీ ఎర్రకోట వద్ద పేలుడుతో పలు నగరాల్లో పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు. ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు చేస్తూనే ఉన్నారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలపై దృష్టి పెడుతున్నారు. అయితే తాజాగా దేశంలోని ఐదు ప్రధాన నగరాల్లోని ఎయిర్ పోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు అందాయి. హైదరాబాద్, దిల్లీ, చెన్నై, ముంబై, తిరువనంతపురం ఎయిర్‌పోర్టులను పేల్చేస్తామని బెదిరింపులు అందాయి. ఈ మేరకు బుధవారం ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ ఆఫీసుకు మెయిల్ వచ్చింది.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అయితే జాబితాలో హైదరాబాద్ కూడా ఉండటంతో నగర పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు. ఎక్కడికక్కడ తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. భాగ్యనగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేస్తున్నారు. బస్ స్టాప్స్, దేవాలయాలు, షాపింగ్ మాల్స్, రద్దీ ప్రాంతాల్లో సోదాలు చేస్తున్నారు. జనాలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో బాంబ్ స్క్వాడ్ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. మరోవైపు ఎయిర్ పోర్టుల్లోని ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

    ఇండిగో విమానయాన సంస్థకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్, దిల్లీ, ముంబైతో సహా భారతదేశంలోని ఐదు విమానాశ్రయాలను హై అలర్ట్‌లో ఉంచారు.

    ఎయిర్ ఇండియా ప్రతినిధి ఒకరు మాట్లాడుతూ.. తమ విమానాలలో ఒకదానికి కూడా బెదిరింపు వచ్చిందని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని అధికారులకు చెప్పామన్నారు. 'వారణాసికి వెళ్లే మా విమానంలో ఒకదానికి బెదిరింపు వచ్చింది. ప్రోటోకాల్ ప్రకారం.., ప్రభుత్వం నియమించిన బాంబు బెదిరింపు అంచనా కమిటీని వెంటనే అప్రమత్తం చేశారు. అవసరమైన అన్ని భద్రతా విధానాలు వెంటనే ప్రారంభించారు. విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది.' అని తెలిపారు.

    గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌లో యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్క్వాడ్ (ATS) ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను నవంబర్ 7వ తేదీన అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో వీరిలో ఒకరు హైదరాబాద్‌కు చెందిన డాక్టర్ మోహియుద్దీన్ సయ్యద్ కూడా ఉన్నాడు. దేశంలో ఎక్కడ ఉగ్ర కుట్ర జరిగినా.. హైదరాబాద్‌లో లింకులు బయటపడటం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. వీరంతా ఐసిస్ సానుభూతిపరులుగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అంతేకాదు రసాయన పదార్థాలతో విషప్రయోగానికి ప్లాన్ చేసినట్లు బయటపడింది.

    మరో ఇద్దరు ఉత్తరప్రదేశ్ కు చెందిన మొహమ్మద్ సుహెల్ సలీంఖాన్, ఆజాద్ సులేమాన్ షేక్‌ ఉన్నారు. వీరి వద్ద నుంచి రెండు తుపాకీలతో పాటు నాలుగు లీటర్ల ఆముదం నూనెను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్‌కు చెందిన డాక్టర్ అహ్మద్ మోహియుద్దీన్ సయ్యద్ నుంచి దర్యాప్తు అధికారులు కీలక సమాచారం రాబట్టినట్లు తెలుస్తోంది. తన ఇంటినే ప్రయోగశాలగా మార్చివేసినట్లు సమాచారం. ఆముదం గింజలను ప్రాసెస్ చేసి, వాటి వ్యర్థాలతో ప్రమాదకర రైసిన్ అనే విష పదార్థాన్ని తయారుచేసినట్లు గుర్తించారు.

    డాక్టర్ సయ్యద్ తయారు చేసిన ప్రమాదకర రైసిన్‌ ద్వారా భారీ విధ్వంసం సృష్టించేందుకు కుట్రకు ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. గాంధీనగర్ జిల్లాలోని కలోల్ లోని ఓ ప్రదేశం నుంచి ఆయుధాలను సేకరించినట్లు సయ్యద్ విచారణలో వెల్లడించినట్లు ఏటీఎస్ అధికారులు పేర్కొన్నారు.

