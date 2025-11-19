కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఖర్చులు, ఖాతాలను తనిఖీ చేసే ముఖ్యమైన సంస్థ కాగ్. ఇప్పుడు భారత కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ (CAG) అధునాతన నైపుణ్యాలు, అధిక-నాణ్యత గల ఆర్థిక ఆడిట్ పద్ధతులను పెంపొందించడానికి హైదరాబాద్లో ఒక ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఆర్థిక ఆడిటింగ్లో ఆవిష్కరణ, పరిశోధన, వృత్తిపరమైన అభివృద్ధిలో ఈ సెంటర్ ముందంజలో ఉండాలని భావిస్తున్నట్లు డిప్యూటీ CAG (కమర్షియల్ & రిపోర్ట్ సెంట్రల్) ఏఎం బజాజ్ తెలిపారు.
ఈ కేంద్రం ప్రపంచవ్యాప్త ఉత్తమ పద్ధతులకు ఇంక్యుబేటర్గా పనిచేస్తుందన్నారు బజాజ్. అధునాతన నైపుణ్యాలను పెంపొందిస్తుందని, ఈ బ్రాంచ్ అంతటా అధిక-నాణ్యత ఆర్థిక ఆడిట్ పద్ధతుల పాటిస్తుందని ఆయన అన్నారు. 'ఒక బెస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ను క్రియేట్ చేయడం ద్వారా కాగ్ సంస్థ అత్యున్నత ఆడిట్ సంస్థగా మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది.' అని బజాజ్ అన్నారు.
ఇటీవల ముగిసిన 32వ అకౌంటెంట్స్ జనరల్ కాన్ఫరెన్స్లో భారత కాగ్ ఛీఫ్ కె సంజయ్ మూర్తి ఈ కేంద్రానికి సంబంధించిన ప్రకటన చేశారు. డేటా, కృత్రిమ మేధస్సు(ఏఐ) పూర్తి సామర్థ్యాన్ని పెంపొదించడం ద్వారా ఆడిట్ పద్ధతులను విప్లవాత్మకంగా మార్చే దిశగా ఈ సమావేశం ఒక వ్యూహాత్మక మలుపు అని ఈ సందర్భంగా బజాజ్ అన్నారు.
'ఆడిట్, అకౌంట్స్ విధుల మధ్య ఉన్న అడ్డంకులను తొలగించాలని, డిపార్ట్మెంట్ అకౌంట్స్ కార్యాలయాలు చాలా ముఖ్యమైనవిగా గుర్తించాలని పై నుంచి స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. ఆడిట్, అకౌంట్స్ మధ్య ఇబ్బందులను సజావుగా చేయడం. ఆడిట్ బృందాలు డేటాను క్రమపద్ధతిలో ఉపయోగించుకోవడానికి వీలు కల్పించాలని ఆదేశాలు వచ్చాయి.' అని బజాజ్ చెప్పారు.
కొత్త ఎక్స్లెన్స్ సెంటర్ మొత్తం డేటాసెట్స్ను మరింత సమగ్ర విశ్లేషణ చేయనుంది. ఎక్స్లెన్స్ సెంటర్ అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తాయని బజాజ్ అన్నారు. దేశీయంగా నిర్మించిన లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ అయిన CAG-LLM అభివృద్ధిపై బజాజ్ మాట్లాడారు. ఏఐ-ఆధారిత విశ్లేషణలతో లోతైన డేటా సినర్జీని కలపడం ద్వారా కాగ్ చాలా ఎక్కువ ప్రభావంతో మరింత ఫోకస్ చేసిన, సరైన ఆధారాలతో ఆడిట్లను నిర్వహించడానికి అవకాశం ఉందన్నారు.
