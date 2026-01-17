Edit Profile
    హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్ - ఇవాళ నీటి సరఫరాకు అంతరాయం, ఏరియాల వారీగా వివరాలు

    హైదరాబాద్ నగర వాసులకు జలమండలి అధికారులు కీలక అలర్ట్ ఇచ్చారు. సింగూరు ప్రాజెక్టు ఫేజ్ - 3లో పలు మరమ్మత్తు పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ కారణంగా ఇవాళ కొన్ని ప్రాంతాల్లో తాగు నీటి సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడనుంది.

    Published on: Jan 17, 2026 11:39 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    హైదరాబాద్ మహానగరానికి తాగునీరు సరఫరా చేసే సింగూరు ప్రాజెక్టు ఫేజ్ - 3 మెయిన్ పైప్‌లైన్‌లో భారీ లీకేజీ ఏర్పడింది. దీన్ని అరికట్టడానికి జలమండలి అధికారులు అత్యవసర మరమ్మత్తు పనులు చేపట్టనున్నారు. అంతేకాకుండా మరోవైపు తెలంగాణ ట్రాన్స్‌కో ఆధ్వర్యంలో సాధారణ నిర్వహణ పనులు నిర్వహించనున్నారు.

    పలు ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరాలో అంతరాయం
    పలు ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరాలో అంతరాయం

    ఈ పనులు ఇవాళ(శనివారం) రాత్రి 8 గంటల వరకు జరుగుతాయని హైదరాబాద్ జలమండలి అధికారులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మంచినీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడనుంది. మరమ్మతు పనులు పూర్తి చేసిన అనంతరం నీటి సరఫరా తిరిగి పునరుద్ధరిస్తారు.

    అంతరాయం ఏర్పడే ప్రాంతాలు:

    • డివిజన్–6: బంజారాహిల్స్, సోమాజిగూడ, వెంకటగిరి, యల్లారెడ్డిగూడ, ఎర్రగడ్డ, ఎస్పీఆర్ హిల్స్ తదితర ప్రాంతాలు.
    • డివిజన్–9: కేపీహెచ్‌బీ, బోరబండ, గాయత్రి నగర్, మూసాపేట్, భారత నగర్.
    • డివిజన్–15: కొండాపూర్, డోయెన్స్, మాధాపూర్.
    • డివిజన్–17: గోపాల్ నగర్.
    • డివిజన్–22: తెల్లాపూర్.

    నీటి సరఫరాలో అంతరాయం కలగనున్న ప్రాంతాల్లోని వినియోగదారులు నీటి వాడకంలో ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని జలమండలి అధికారులు సూచించారు. పొదుపుగా నీటిని వాడుకోవాలని పేర్కొన్నారు.మరమ్మతు పనులు పూర్తి కాగానే నీటి సరఫరాను పునరుద్ధరిస్తామని వివరించారు.

