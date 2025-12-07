Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కవ్వాల్‌‌‌కు కొత్త టైగర్ కారిడార్ ప్లాన్ చేస్తున్న అటవీ శాఖ.. టైగర్ సెల్ కూడా

    కవ్వాల్‌‌‌కు కొత్త టైగర్ కారిడార్‌ను అటవీ శాఖ ప్లాన్ చేస్తోంది. వలస వచ్చే పులులకు సురక్షితమైన మార్గాన్ని అందించేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

    Published on: Dec 07, 2025 2:28 PM IST
    By Anand Sai, Adilabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మహారాష్ట్రలోని తిప్పేశ్వర్ టైగర్ రిజర్వ్ నుండి భీమ్‌పూర్, బోథ్, కడెం నది ప్రాంతాల అడవుల గుండా కవ్వాల్‌‌‌ టైగర్ రిజర్వ్ వరకు మరో టైగర్ కారిడార్‌ను అభివృద్ధి చేయాలని అటవీ శాఖ ప్లాన్ చేస్తోంది. నవంబర్ నుండి జనవరి వరకు పులుల సంభోగం సమయంలో ఆదిలాబాద్‌కు వలస వచ్చే పులులకు సురక్షితమైన మార్గాన్ని అందించడం, తద్వారా అవి కవ్వాల్‌‌‌ టైగర్ రిజర్వ్‌లోకి ప్రవేశించి చివరికి అక్కడ నివాసం ఉండేందుకు ఈ కారిడార్‌ను రూపొందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అటవీశాఖ.

    కొత్త టైగర్ కారిడార్
    కొత్త టైగర్ కారిడార్

    ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని భీమ్‌పూర్ మండలం గొల్లఘాట్-తంసి ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం సంచరిస్తున్న రెండు పులులకు ఎటువంటి హాని జరగకుండా చూసుకోవడానికి స్థానిక రైతులలో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు అటవీశాఖ అధికారులు. రెండు అటవీ ప్రాంతాల మధ్య పలు ప్రాంతాలను కలపడం ద్వారా పులులు కవాల్‌లోకి ప్రవేశించడానికి అంతరాయం లేని మార్గాలను సృష్టిస్తున్నారు. మనుషుల అంతరాయం లేకుండా అటవీ ప్రాంతాన్ని తయారుచేసే ఆలోచనలో ఉంది అటవీశాఖ. ఇందులో భాగంగా మెుక్కలను కూడా పెంచుతున్నారు.

    పులి కదలికలను 24 గంటలూ పర్యవేక్షించడానికి, భద్రతా చర్యలు తీసుకోవడానికి టైగర్ సెల్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా అటవీశాఖ అంటోంది. జిల్లా అధికారులు పులుల వీక్షణలపై రియల్ టైమ్ అప్డేట్స్ పంచుకుంటారు. స్థానిక యువతకు ఉపాధి కల్పించడం, రాష్ట్రానికి ఆదాయాన్ని సంపాదించడం కోసం జీవవైవిధ్యాన్ని రక్షించడానికి ఆదిలాబాద్‌లోని వివిధ ప్రదేశాలలో పర్యావరణ పర్యాటక ప్రాజెక్టులను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు అధికారులు.

    తిప్పేశ్వర్ టైగర్ రిజర్వ్ నుండి పులులు గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా పెన్‌గంగా నదిని దాటి ఆదిలాబాద్‌కు వలస వస్తున్నాయి. అందుకే రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు అధికారులు. పులులకు హాని కలిగించకుండా చూసుకోవడానికి, మనుషులపై దాడి చేయకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో వివరిస్తున్నారు.

    మగ, ఆడ పులులు ప్రస్తుతం సంభోగం కోసం కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ప్రాంతంలో సంచరిస్తున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. త్వరలో అక్కడ పులి పిల్లలు కనిపిస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తిప్పేశ్వర్ టైగర్ రిజర్వ్, పెన్‌గంగా వన్యప్రాణుల అభయారణ్యంలో పులుల ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కొన్ని పులులు కొత్త భూభాగాన్ని వెతుక్కుంటూ ఆదిలాబాద్‌కు వలస వస్తున్నాయని అంటున్నారు.

    News/Telangana/కవ్వాల్‌‌‌కు కొత్త టైగర్ కారిడార్ ప్లాన్ చేస్తున్న అటవీ శాఖ.. టైగర్ సెల్ కూడా
    News/Telangana/కవ్వాల్‌‌‌కు కొత్త టైగర్ కారిడార్ ప్లాన్ చేస్తున్న అటవీ శాఖ.. టైగర్ సెల్ కూడా
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes