ఉత్తర తెలంగాణలో టెంపుల్ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్.. యాత్రికులను పెంచేలా ప్లాన్!

ఉత్తర తెలంగాణలోని ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రాలైన ధర్మపురి, కొండగట్టు, వేములవాడ, లింబాద్రి గుట్ట, బాసరలను కలుపుతూ టెంపుల్ కారిడార్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మౌలిక సదుపాయాలను ప్రారంభించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకాన్ని సామాజిక-ఆర్థిక అభివృద్ధితో అనుసంధానించే వ్యూహంలో ఒక భాగం. ఈ ఆలయాలు నిర్మల్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో ఉన్నాయి. ఈ ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలను సందర్శించే యాత్రికులకు రోడ్డు కనెక్టివిటీని గణనీయంగా పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ప్రాజెక్ట్.
ఆలయ కారిడార్ అభివృద్ధి మొదటి దశలో రెండు ప్రధాన సర్కిల్లలో రోడ్లను అప్గ్రేడ్ చేయడానికి, వెడల్పు చేయడానికి ప్రభుత్వం నిధులను ఆమోదించింది. నిజామాబాద్-1 సర్కిల్లోని 15 రోడ్లను అభివృద్ధి చేయడానికి దాదాపు 412.33 కోట్లు కేటాయించారు. నిజామాబాద్-2 సర్కిల్లోని 15 రోడ్లకు అదనంగా 243.69 కోట్లు మంజూరు చేశారు. ఈ సమగ్ర రహదారి అభివృద్ధి ప్రాజెక్ట్ అధునాతన హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ (HAM) టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తుంది. ఇది మన్నికైన, అధిక-నాణ్యత గల రోడ్ల నిర్మాణాన్ని హామీ ఇస్తుంది.
నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ముప్పై రోడ్లను అభివృద్ధి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ కారిడార్లో చేర్చిన ప్రధాన యాత్రా స్థలాలకు మరింత కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. ఒక సర్క్యూట్లోని మల్కాపూర్, కొల్లూరు, హున్సా, సాలూరు, మరొక సర్క్యూట్లోని నందిపేట, యాంచ, బాసర వంటి రోడ్లు పునరద్ధరిస్తారు. భక్తులకు సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తారు.
ఈ కారిడార్ యాత్రికులకు ప్రయోజనం చేకూర్చడమే కాకుండా.. ఎక్కువ మంది యాత్రికులను ఆకర్షించడం ద్వారా స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థలను బలోపేతం చేస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ కనెక్టివిటీతో కొండగట్టులోని హనుమాన్ ఆలయం, లింబాద్రి గుట్టలోని నరసింహ స్వామి ఆలయం, బాసరలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయం, ధర్మపురిలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయాలు ఎక్కువ మంది భక్తులను ఆకర్షిస్తాయని భావిస్తున్నారు.