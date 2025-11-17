Edit Profile
    ఉత్తర తెలంగాణలో టెంపుల్ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్.. యాత్రికులను పెంచేలా ప్లాన్!

    ఉత్తర తెలంగాణలో ప్రధాన ఆలయాలను కలుపుతూ టెంపుల్ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్‌కు ప్లాన్ చేసింది ప్రభుత్వం. ఇందులో భాగంగా యాత్రికులను గణనీయంగా పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    Published on: Nov 17, 2025 9:35 AM IST
    By Anand Sai
    ఉత్తర తెలంగాణలోని ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రాలైన ధర్మపురి, కొండగట్టు, వేములవాడ, లింబాద్రి గుట్ట, బాసరలను కలుపుతూ టెంపుల్ కారిడార్‌ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మౌలిక సదుపాయాలను ప్రారంభించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకాన్ని సామాజిక-ఆర్థిక అభివృద్ధితో అనుసంధానించే వ్యూహంలో ఒక భాగం. ఈ ఆలయాలు నిర్మల్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో ఉన్నాయి. ఈ ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలను సందర్శించే యాత్రికులకు రోడ్డు కనెక్టివిటీని గణనీయంగా పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ప్రాజెక్ట్.

    వేములవాడ రాజన్న ఆలయం
    వేములవాడ రాజన్న ఆలయం

    ఆలయ కారిడార్ అభివృద్ధి మొదటి దశలో రెండు ప్రధాన సర్కిల్‌లలో రోడ్లను అప్‌గ్రేడ్ చేయడానికి, వెడల్పు చేయడానికి ప్రభుత్వం నిధులను ఆమోదించింది. నిజామాబాద్-1 సర్కిల్‌లోని 15 రోడ్లను అభివృద్ధి చేయడానికి దాదాపు 412.33 కోట్లు కేటాయించారు. నిజామాబాద్-2 సర్కిల్‌లోని 15 రోడ్లకు అదనంగా 243.69 కోట్లు మంజూరు చేశారు. ఈ సమగ్ర రహదారి అభివృద్ధి ప్రాజెక్ట్ అధునాతన హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ (HAM) టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తుంది. ఇది మన్నికైన, అధిక-నాణ్యత గల రోడ్ల నిర్మాణాన్ని హామీ ఇస్తుంది.

    నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ముప్పై రోడ్లను అభివృద్ధి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ కారిడార్‌లో చేర్చిన ప్రధాన యాత్రా స్థలాలకు మరింత కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. ఒక సర్క్యూట్‌లోని మల్కాపూర్, కొల్లూరు, హున్సా, సాలూరు, మరొక సర్క్యూట్‌లోని నందిపేట, యాంచ, బాసర వంటి రోడ్లు పునరద్ధరిస్తారు. భక్తులకు సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తారు.

    ఈ కారిడార్ యాత్రికులకు ప్రయోజనం చేకూర్చడమే కాకుండా.. ఎక్కువ మంది యాత్రికులను ఆకర్షించడం ద్వారా స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థలను బలోపేతం చేస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ కనెక్టివిటీతో కొండగట్టులోని హనుమాన్ ఆలయం, లింబాద్రి గుట్టలోని నరసింహ స్వామి ఆలయం, బాసరలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయం, ధర్మపురిలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయాలు ఎక్కువ మంది భక్తులను ఆకర్షిస్తాయని భావిస్తున్నారు.

    News/Telangana/ఉత్తర తెలంగాణలో టెంపుల్ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్.. యాత్రికులను పెంచేలా ప్లాన్!
