    ఈ తేదీల్లో రూ.5 వేల కోట్ల విలువైన ప్లాట్లను వేలం వేయనున్న హెచ్ఏండీఏ

    హైదరాబాద్ మెట్రో పాలిటన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ(హెచ్ఏండీఏ) 5 వేల కోట్లు విలువైన ప్లాట్లను వేలం వేయనుంది. కోకాపేట, మూసాపేటలోని ఓపెన్ ప్లాట్లకు ఈ వేలం జరగనుంది.

    Updated on: Nov 11, 2025 11:32 AM IST
    By Anand Sai
    హెచ్ఏండీఏ కోకాపేట, మూసాపేటలలోని ఓపెన్ ప్లాట్లను ఈ-వేలం వేయనుంది. వేలం ద్వారా దాదాపు రూ. 5,000 కోట్లు సేకరించే లక్ష్యంతో ఉంది. నవంబర్ 17న ఉదయం 11 గంటలకు రాయదుర్గంలోని టి-హబ్‌లో ప్రీ-బిడ్ సమావేశం జరుగుతుంది. కోకాపేట్ నియోపోలిస్ లేఅవుట్‌లో ఆరు ప్లాట్లు, కోకాపేట్ గోల్డెన్ మైల్ లేఅవుట్‌లో ఒకటి, మూసాపేట్‌లో రెండు ప్లాట్లు వేలంలో ఉన్నాయి.

    హెచ్ఏండీఏ ప్లాట్ల వేలం
    హెచ్ఏండీఏ ప్లాట్ల వేలం

    నియోపోలిస్ లేఅవుట్ ప్లాట్లు గండిపేట మండలం పరిధిలోకి సర్వే నంబర్లు 239, 240లో వస్తాయి. గోల్డెన్ మైల్ లేఅవుట్ ప్లాట్ కూడా గండిపేట మండలం పరిధిలోకి వస్తుంది, సర్వే నంబర్లు 116, 117లో ఉంటుంది. మూసాపేట్ ప్లాట్లు కూకట్‌పల్లి మండలం పరిధిలోకి సర్వే నంబర్లు 121-141, 146, 147, 155-157లో వస్తాయి.

    ఈ భూములు హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న వాటిలో ఉన్నాయని హెచ్ఏండీఏ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. మెగా ఇ-వేలం నవంబర్ 24 నుంచి డిసెంబర్ 5 మధ్య నిర్వహిస్తారు. నియోపోలిస్ కోకాపేటలోని ఆరు ప్లాట్లకు ఎకరానికి రూ.99 కోట్లుగా అప్‌సెట్ ధర నిర్ణయించగా, గోల్డెన్ మైల్ లేఅవుట్‌లోని ప్లాట్ ధర ఎకరానికి రూ.70 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. రెండు మూసాపేట ప్లాట్లకు ఎకరానికి రూ.75 కోట్ల అప్‌సెట్ ధర ఉంది. ప్రతి ప్లాట్‌కు దాని పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా 5 కోట్ల రూపాయలకు ముందస్తు డబ్బు డిపాజిట్ నిర్ణయించారు.

    ప్లాట్లలో అతిపెద్దది 11.48 ఎకరాలు, ఇది మూసాపేటలో ఉంది. తరువాత 5.31 ఎకరాలు, 5.03 ఎకరాలు కోకాపేటలోని నియోపోలిస్ లేఅవుట్‌లో ఉన్నాయి. 1.98 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న అతి చిన్న ప్లాట్ కోకాపేటలోని గోల్డెన్ మైల్ లేఅవుట్‌లో ఉంది. వేలం ప్రక్రియ, ప్లాట్ స్పెసిఫికేషన్లు, నిబంధనలు, షరతులపై వివరణాత్మక సమాచారం కోసం డెవలపర్లు, బిల్డర్లు, పెట్టుబడిదారులను ప్రీ-బిడ్ సమావేశంలో పాల్గొనాలని హెచ్ఎండీఏ ఆహ్వానించింది. రిజిస్ట్రేషన్ విధానాలతో సహా మరిన్ని వివరాలు హెచ్ఎండీఏ వెబ్‌సైట్: www.hmda.gov.in లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    News/Telangana/ఈ తేదీల్లో రూ.5 వేల కోట్ల విలువైన ప్లాట్లను వేలం వేయనున్న హెచ్ఏండీఏ
