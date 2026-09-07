Pink Power Run : పింక్ పవర్ రన్ 3.0కు హైదరాబాద్ రెడీ.. 20 వేల మందితో..
Pink Power Run 3.0 : పింక్ పవర్ రన్ 3.0కు హైదరాబాద్ సిద్ధమవుతోంది. 20 వేల మందికి పైగా పాల్గొంటారని నిర్వాహకులు అంచనా వేస్తున్నారు. మొత్తం రూ.75 లక్షల ప్రైజ్పూల్ను ప్రకటించారు.
ఆరోగ్యం.. ఫిట్నెస్.. మహిళల ఆరోగ్యంపై అవగాహన.. సామాజిక సేవను మేళవిస్తూ నిర్వహిస్తున్న ‘పింక్ పవర్ రన్’ మూడో ఎడిషన్కు హైదరాబాద్ సిద్ధమవుతోంది. సుధా రెడ్డి ఫౌండేషన్, ఎంఈఐఎల్ ఫౌండేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ హాఫ్ మారథాన్, కమ్యూనిటీ ఫిట్నెస్ కార్యక్రమంగా పింక్ పవర్ రన్ 3.0ను ఈ నెల 27న నెక్లెస్ రోడ్లోని పీపుల్స్ ప్లాజాలో నిర్వహించనున్నారు. ఈసారి కార్యక్రమాన్ని మరింత భారీ స్థాయిలో నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. 20 వేల మందికి పైగా పాల్గొంటారని నిర్వాహకులు అంచనా వేస్తుండగా.. మొత్తం రూ.75 లక్షల ప్రైజ్పూల్ను ప్రకటించారు. 100 మందికి పైగా విజేతలకు నగదు బహుమతులు అందించనున్నారు.
పరుగు మాత్రమే కాదు.. ఆరోగ్య ఉద్యమం
పింక్ పవర్ రన్లో పాల్గొనే ఔత్సాహికులు పేర్లు నమోదు చేసుకునే ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. సోమవారం నగరంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో సుధా రెడ్డి ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు, ఎంఈఐఎల్ డైరెక్టర్ సుధా రెడ్డి, 2025 మిస్ వరల్డ్ ఒపల్ సుచతా చువాంగ్, బ్రెస్ట్ ఆంకోసర్జన్ డాక్టర్ ప్రజ్ఞ చిగురుపాటి పాల్గొన్నారు. రన్లో పాల్గొనే వారు ధరించే టీ షర్ట్, విజేతలకు అందచేసే మెడల్స్ విడుదల చేశారు. రన్ వివరాలను వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా సుధా రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. పింక్ పవర్ రన్ కేవలం ఒక క్రీడా కార్యక్రమం కాదని, ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్, వ్యాధుల నివారణ, ముందస్తు వైద్య పరీక్షల ప్రాధాన్యాన్ని ప్రజలకు గుర్తుచేసే ఉద్యమమని అన్నారు. ‘ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం’ అనే భావనను ప్రతి కుటుంబానికి చేరువ చేయాలన్నదే కార్యక్రమం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు.
ఆరోగ్యవంతమైన సమాజమే బలమైన, చురుకైన ఆర్థిక వ్యవస్థకు పునాది అవుతుందని ఆమె అన్నారు. ఫిట్నెస్ను రోజువారీ జీవితంలో భాగం చేసుకోవడంతోపాటు మహిళల ఆరోగ్యం, ముఖ్యంగా రొమ్ము క్యాన్సర్పై అవగాహన పెంచడం అత్యంత అవసరమని చెప్పారు. ఇప్పటికే రెండు ఎడిషన్ల ద్వారా ప్రజల్లో మంచి స్పందన పొందిన పింక్ పవర్ రన్ను మూడో ఎడిషన్లో మరింత విస్తృత ప్రజా ఉద్యమంగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని తెలిపారు. వేలాది మంది ఒకే సంకల్పంతో ముందుకు సాగినప్పుడు ప్రతి అడుగు ఆశకు, సంఘీభావానికి, సామాజిక మార్పుకు ప్రతీకగా నిలుస్తుందని అన్నారు.
తొలిసారిగా ఏఐఎంఎస్ ధ్రువీకరణ
పింక్ పవర్ రన్ 3.0లో తొలిసారిగా అధికారిక 21.097 కిలోమీటర్ల హాఫ్ మారథాన్ను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ హాఫ్ మారథాన్కు అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మారథాన్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ రేసెస్ (ఏఐఎంఎస్) ధ్రువీకరణ లభించింది. దీంతో హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తున్న పింక్ పవర్ రన్కు అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు మరింత పెరగనుంది. హాఫ్ మారథాన్తోపాటు 10 కి.మీ., 5 కి.మీ., 3 కి.మీ. విభాగాల్లోనూ పరుగులు నిర్వహించనున్నారు.
రూ.75 లక్షల భారీ ప్రైజ్పూల్ ఉండటంతో దేశంలోని ప్రముఖ అథ్లెట్లతోపాటు అంతర్జాతీయ స్థాయి రన్నర్లు కూడా ఈ పోటీల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్రొఫెషనల్ అథ్లెట్లతోపాటు సాధారణ ఫిట్నెస్ ఔత్సాహికులు, కుటుంబాలు, విద్యార్థులు, కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు, రన్నింగ్ క్లబ్ల సభ్యులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని చెప్పారు.
తెలంగాణలో రొమ్ము క్యాన్సర్పై ప్రత్యేక దృష్టి
రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమాలకు పింక్ పవర్ రన్ ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. డాక్టర్ ప్రజ్ఞ చిగురుపాటి మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణలో రొమ్ము క్యాన్సర్ కేసుల భారం ఆందోళన కలిగించే స్థాయిలో ఉందని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ, సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాల్లో ముందస్తు గుర్తింపు, వైద్య పరీక్షలపై అవగాహన మరింత పెరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
రొమ్ము క్యాన్సర్ను ప్రారంభ దశలో గుర్తించడం ద్వారా చికిత్స ఫలితాలను మెరుగుపరచవచ్చని, అందుకు క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం కీలకమని వివరించారు. మహిళలు తమ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ముందస్తు పరీక్షలను అలవాటుగా మార్చుకోవాలని సూచించారు. ఆరోగ్యంపై అవగాహనను కేవలం నగరాలకే పరిమితం చేయకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాలకూ తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు.
2025 మిస్ వరల్డ్ ఒపల్ సుచతా చువాంగ్ మాట్లాడుతూ.. రొమ్ము క్యాన్సర్పై అవగాహన అత్యంత ముఖ్యమైన సామాజిక అంశమని అన్నారు. ఆరోగ్యకరమైన సమాజ నిర్మాణానికి పింక్ పవర్ రన్ వంటి శక్తివంతమైన కార్యక్రమాలు ఎంతో అవసరమని పేర్కొన్నారు. మారథాన్లో పాల్గొనడం, దానికి మద్దతుగా నిలవడం ద్వారా రన్నర్లతోపాటు ప్రజలందరిలో ఆరోగ్యంపై దీర్ఘకాలిక అవగాహన పెంపొందుతుందని చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములై ఆరోగ్యంపై చైతన్యాన్ని మరింత విస్తృతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
‘మైల్స్ ఫర్ మామోగ్రామ్స్’తో కొత్త అడుగు
పింక్ పవర్ రన్ సామాజిక ప్రభావాన్ని మరింత పెంచేందుకు సుధా రెడ్డి ఫౌండేషన్ ఏఐజీ హాస్పిటల్స్తో కలిసి ‘మైల్స్ ఫర్ మామోగ్రామ్స్’ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతోంది. ఈ వినూత్న కార్యక్రమంలో పాల్గొనేవారు పూర్తి చేసే మొత్తం పరుగు దూరాన్ని సామాజిక ఆరోగ్య సహాయంగా మార్చనున్నారు. సామూహికంగా ప్రతి 100 కిలోమీటర్ల దూరం పూర్తి చేసినప్పుడూ ఒక ఉచిత రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్, ఒక ఉచిత మామోగ్రామ్ పరీక్షకు ఫౌండేషన్ నిధులు సమకూర్చనుంది.
అంటే పరుగులో పాల్గొనే ప్రతి వ్యక్తి వేసే అడుగు తన ఆరోగ్యానికే కాకుండా మరో వ్యక్తికి ముందస్తు వైద్య పరీక్ష అందించేందుకు కూడా దోహదపడనుంది. ఫిట్నెస్ను సామాజిక బాధ్యతతో అనుసంధానిస్తూ రూపొందించిన ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అవసరమైన వారికి ముందస్తు రొమ్ము క్యాన్సర్ నిర్ధారణ పరీక్షలు అందించాలన్నదే ఫౌండేషన్ లక్ష్యంగా పేర్కొంది.
పరుగుకు అవతల.. ఓ కుటుంబానికి అండ
పింక్ పవర్ రన్ సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రమాబాయి రణ్వీర్ కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా ఫౌండేషన్ ప్రకటించింది. తన కుమార్తెల భవిష్యత్తు కోసం కష్టపడుతున్న రమాబాయి కుటుంబానికి అండగా నిలవడంతోపాటు ఆమె కుమార్తెల విద్యకు అవసరమైన ఖర్చులను భరించనున్నట్లు తెలిపింది. కుటుంబానికి అదనపు ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా అందించనుంది.
సామాజిక సేవను కేవలం కార్యక్రమం జరిగే రోజుకే పరిమితం చేయకుండా.. నిజ జీవితంలో అవసరమైన వారికి అండగా నిలవాలన్న తమ ఉద్దేశానికి ఈ సహాయం ప్రతీకగా నిలుస్తుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
ఆకట్టుకునే జెర్సీ.. గుర్తుండిపోయే మెడల్
పింక్ పవర్ రన్ 3.0 అధికారిక జెర్సీ, మెడల్ను కార్యక్రమంలో ఆవిష్కరించారు. ఆధునిక డిజైన్తో రూపొందించిన జెర్సీని రేస్ సందర్భంగా ధరించడంతోపాటు రోజువారీ యాక్టివ్వేర్గా ఉపయోగించుకునేలా తీర్చిదిద్దారు. సామూహిక ఆరోగ్య ఉద్యమంలో భాగస్వామ్యానికి గుర్తుగా నిలిచేలా మెడల్ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఈ జెర్సీ, మెడల్ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి పాల్గొనే అవకాశం
హైదరాబాద్లో జరిగే ప్రధాన పరుగుతోపాటు పింక్ పవర్ రన్ను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విస్తరించేందుకు గ్లోబల్ వర్చువల్ రన్ను కూడా ప్రారంభించారు. ప్రపంచంలోని ఏ ప్రాంతంలో ఉన్న ఫిట్నెస్ ఔత్సాహికులైనా తమ ప్రాంతం నుంచే ఇందులో పాల్గొనవచ్చు. ఇందుకు ఎలాంటి రిజిస్ట్రేషన్ రుసుము ఉండదు. భౌగోళిక హద్దులను దాటి ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్, ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలపై అవగాహన కల్పించడమే వర్చువల్ రన్ ఉద్దేశమని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
అన్ని వర్గాలకూ ఒకే వేదిక
పింక్ పవర్ రన్లో కార్పొరేట్ సంస్థలు, పాఠశాలలు, కుటుంబాలు, రన్నింగ్ క్లబ్లు, ఫిట్నెస్ ఔత్సాహికులు, ప్రొఫెషనల్ అథ్లెట్లు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొననున్నారు. ఆరోగ్యం, శారీరక దారుఢ్యం, ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానాన్ని సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు చేరువ చేయడానికి ఇది ఒక వేదికగా నిలవనుంది. మహిళల ఆరోగ్యం, వ్యాధుల నివారణ, ముందస్తు పరీక్షలపై అవగాహన పెంచుతూ ఫిట్నెస్ను సామాజిక బాధ్యతగా మార్చడమే ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యంగా నిర్వాహకులు తెలిపారు.
భారీ ఏర్పాట్లు.. భాగస్వాముల సహకారం
పింక్ పవర్ రన్ 3.0కు హెచ్పీసీఎల్, బీపీసీఎల్, ఐఓసీఎల్, ఏఐజీ, డెకాథ్లాన్ తదితర సంస్థలు భాగస్వాములుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఐఫినిష్, డిస్ట్రిక్ట్ వేదికల ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభమయ్యాయి. నాలుగు రేస్ విభాగాలు, ఏఐఎంఎస్ ధ్రువీకరించిన హాఫ్ మారథాన్, రూ.75 లక్షల ప్రైజ్పూల్, వర్చువల్ రన్, ‘మైల్స్ ఫర్ మామోగ్రామ్స్’ వంటి సామాజిక ఆరోగ్య కార్యక్రమాలతో ఈసారి పింక్ పవర్ రన్ను గత ఎడిషన్ల కంటే మరింత భారీ స్థాయిలో నిర్వహించనున్నారు.
ప్రతి అడుగూ.. ఆరోగ్యం కోసం
సెప్టెంబర్ 27న నెక్లెస్ రోడ్లోని పీపుల్స్ ప్లాజా వేదికగా జరిగే పింక్ పవర్ రన్ 3.0లో 3 కి.మీ., 5 కి.మీ., 10 కి.మీ. పరుగులతోపాటు 21.097 కి.మీ. హాఫ్ మారథాన్ నిర్వహించనున్నారు. 20 వేల మందికి పైగా పాల్గొంటారని నిర్వాహకులు అంచనా వేస్తున్నారు. రూ.75 లక్షల మొత్తం ప్రైజ్పూల్తో 100 మందికి పైగా విజేతలకు బహుమతులు అందించనున్నారు.
పింక్ పవర్ రన్ హైదరాబాద్లో మరోసారి ‘పింక్’ సందడిని తీసుకురావడమే కాకుండా.. ఆరోగ్యంపై ప్రజల్లో చైతన్యం, మహిళల ఆరోగ్యంపై అవగాహన, ఫిట్నెస్పై ఆసక్తి, సామాజిక బాధ్యతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురానుంది. ఆరోగ్యకరమైన, చురుకైన, మరింత సాధికారత కలిగిన సమాజ నిర్మాణం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఉద్యమంలో భాగస్వాములు కావాలని నిర్వాహకులు పిలుపునిచ్చారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More