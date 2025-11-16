Edit Profile
    హైదరాబాద్ టు కోనసీమ - ఈ ప్రాంతాలన్నీ చూడొచ్చు, IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ ఇదిగో

    కోనసీమలోని ప్రముఖ ప్రాంతాలను చూడాలనుకుంటున్నారా..? అయితే మీకోసమే ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం సరికొత్త ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తోంది. ఇదే నెలలో హైదరాబాద్ నుంచి జర్నీ ఉంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూడండి…..

    Published on: Nov 16, 2025 11:29 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం వేర్వురు ప్యాకేజీలను తీసుకువస్తోంది. ఇందులో అధ్యాత్మిక టూర్ ప్యాకేజీలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే కొత్తగా హైదరాబాద్ నుంచి మరో ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. "గోదావరి టెంపుల్ టూర్" పేరుతో ఆపరేట్ చేయనుంది. ఇదే నెలలో జర్నీ ఉంటుంది.

    కోనసీమ (image source FB (Konaseema))
    కోనసీమ (image source FB (Konaseema))

    టూర్ ప్యాకేజీలో భాగంగా కోనసీమలోని ప్రముఖ ఆలయాలతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాలు చూడొచ్చు. అంతర్వేది, అన్నవరం, ద్రాక్షరామం వంటి ఆలయాలను దర్శించుకోవచ్చు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి…

    • టూర్ ప్యాకేజీ పేరు - గోదావరి టెంపుల్ టూర్ ప్యాకేజీ
    • ప్రస్తుతం ఈ ప్యాకేజీ 21, నవంబర్ , 2025వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది. ఈ తేదీ మిస్ అయితే మరో తేదీలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
    • ఆసక్తి ఉన్నవాళ్లు https://www.irctctourism.com/ వెబ్ సైట్ నుంచి టికెట్లు బుకింగ్ చేసుకోవాలి. హైదరాబాద్ నుంచి జర్నీ ఉంటుంది.
    • లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రాత్రి 08.30 గంటలకు, సికింద్రాబాద్ నుంచి అయితే 9.15 గంటలకు గౌతమి ఎక్స్ ప్రెస్(రైలు నెంబర్ 12738) బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.
    • రెండో రోజు ఉదయం 4.38 గంటలకు రాజమండ్రి స్టేషన్ కు చేరుకుంటారు. అక్కడ్నుంచి హోటల్ కి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత అన్నవరం దర్శనం పూర్తవుతుంది. గోదావరి ఘాట్, ఇస్కాన్ టెంపుల్ చూస్తారు. రాత్రి రాజమండ్రిలోనే ఉంటారు.
    • 3వ రోజు అంతర్వేదికి వెళ్తారు. నర్సింహ్మా స్వామి దర్శనం ఉంటుంది. బీచ్ ను సందర్శిస్తారు. అక్కడ్నుంచి బాలాజీ టెంపుల్, అప్పన్నపల్లి, విఘ్నేశ్వరం టెంపుల్, ఐనవల్లి చూస్తారు. సాయంత్రం ద్రాక్షరామం వెళ్తారు. రాత్రి రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి జర్నీ ఉంటుంది.
    • నాల్గో రోజు ఉదయం 4.35 నిమిషాలకు సికింద్రాబాద్, 5.55 నిమిషాలకు లింగంపల్లికి చేరుకోవటంతో ఈ టూర్ ముగుస్తుంది.

    టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు:

    కంఫర్ట్ క్లాస్ లో సింగిల్ షేరింగ్ కు రూ. 15,340, డబుల్ షేరింగ్ కు రూ. 8940, ట్రిపుల్ షేరింగ్ కు రూ. 7170గా ఉంది. అదే స్టాండర్డ్ క్లాస్ లో అయితే ట్రిపుల్ షేరింగ్ కు రూ, 5630, డబుల్ షేరింగ్ కు రూ. 7400గా నిర్ణయించారు. ఇక సింగిల్ షేరింగ్ కు అయితే రూ. 13,800గా ఉంది. ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించి ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే 8287932229 / 8287932228 / 9701360701 నెంబర్లను సంప్రదించవచ్చు.

    News/Telangana/హైదరాబాద్ టు కోనసీమ - ఈ ప్రాంతాలన్నీ చూడొచ్చు, IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ ఇదిగో
