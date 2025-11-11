జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక పోలింగ్ నడుస్తోంది. ఉదయం 6 గంటల నుంచే ఓటర్లు పోలింగ్ బూత్ల వద్దకు చేరుకున్నారు. ఉదయం 9 గంటల వరకు 9 శాతం పోలింగ్ నమోదు కాగా.. 11 గంటలకు సంబంధించిన ఓటింగ్ శాతం 20.76గా ఉందని ఈసీ వివరాలు విడుదల చేసింది.
ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు ఓటు వేశారు. ఎల్లారెడ్డిగూడ నవోదయనగర్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సునీత ఓటు వేశారు. నాగార్జుననగర్లో బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్రెడ్డి, యూసఫ్గూడా వెంకటగిరిలోని నాజర్ స్కూల్లో కుటుంబ సమేతంగా ఓటు హక్కును కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ వినియోగించుకున్నారు. పలువురు వీఐపీలు ఇప్పటికే ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. షేక్పేటలో కుటుంబసభ్యులతో కలిసి దర్శకుడు రాజమౌళి ఓటు వేశారు.
జూబ్లీహిల్స్ పోలింగ్ బూత్ల వద్ద నాన్ లోకల్ కాంగ్రెస్ నేతలు తిరుగుతున్నారని బీఆర్ఎస్ మండిపడింది. ఎమ్మెల్యే బీర్ల ఐలయ్య రామచంద్రనాయక్, ఎమ్మెల్సీ శంకర్ నాయక్ పోలింగ్ బూత్ల వద్ద కనిపించారు. దీనిపై ఎన్నికల సంఘం సీరియస్ అయ్యింది. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పోలింగ్ బూత్కు రావడం మీద ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మరోవైపు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క కూడా ఎన్నికల కోడ్ను లెక్కచేయలేదని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. సిద్దార్థ నగర్ బూత్-120 వద్ద కాన్వాయ్లో తిరుగుతున్నారని ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. కాంగ్రెస్ నేతలు తిరగుతున్న ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘించిన స్థానికేతర ప్రజాప్రతినిధులపై ఈసీ కేసులు నమోదు చేసింది. కోడ్ ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసులు పెట్టామని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి వెల్లడించారు. నియమావళి ఉల్లంఘించిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలను గుర్తించామని చెప్పారు. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు అనధికారికంగా పోలింగ్ బూత్ల వద్ద ఉన్నారన్నారు.
కాంగ్రెస్ నేతలు బీఆర్ఎస్ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. ఓటమి భయంతోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలను పోలింగ్ బూత్ల వద్దకు పంపిస్తుందని ఆరోపించారు. ఓటు లేని వ్యక్తులు పోలింగ్ కేంద్రాల దగ్గర ఉండటం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ నేతలు హంగామా చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
