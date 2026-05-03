1 Lakh Reward : కరీంనగర్లో భారీ చోరీ.. నిందితుల ఆచూకీ తెలిపితే రూ. లక్ష రివార్డ్!
1 Lakh Reward : కరీంనగర్లో పట్టపగలు నగల దుకాణంలో చోరీ అయిన విషయం తెలిసిందే. నిందితులను పట్టిస్తే లక్షల రూపాయల నగదు బహుమతి అందించనున్నట్టుగా పోలీసులు ప్రకటించారు.
కరీంనగర్ నగరం నడిబొడ్డున పట్టపగలే గన్లతో హల్చల్ చేశారు దుండగులు. పీఎంజే నగల దుకాణంలో కాల్పులకు తెగబడి దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేసింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. ఎక్కడికక్కడ టెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి తనిఖీలు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు నిందితుల ఆచూకీ నగదు బహుమతి కూడా అందుకోవచ్చు.
లక్ష రూపాయల బహుమతి
ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే క్లూస్ టీంతో రంగంలోకి దిగారు. దుకాణంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని విశ్లేషించిన పోలీసులు, ఐదుగురు నిందితుల ఫోటోలను గుర్తించి వాటిని విడుదల చేశారు. నిందితుల జాడ కనిపెట్టిన వారికి లేదా వారి గురించి కచ్చితమైన సమాచారం అందించిన వారికి రూ. 1,00,000 (లక్ష రూపాయలు) బహుమతిగా అందజేస్తామని పోలీసులు ప్రకటించారు.
నిందితులు పక్క రాష్ట్రాలకు పారిపోకుండా సరిహద్దుల వద్ద తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. కరీంనగర్ నగరం చుట్టుపక్కల ఐదు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. పోలీసులు విడుదల చేసిన ఫోటోల్లోని వ్యక్తులు మీకు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే, వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు లేదా 100 నంబర్కు సమాచారం అందించాలని కోరారు. సమాచారం ఇచ్చిన వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామన్నారు.
అసలు ఏం జరిగిందంటే?
ఆదివారం ఉదయం కరీంనగర్లోని జ్యోతినగర్ పీఎంజీ (PMG) జ్యువెల్లరీ షాపు వద్దకు ఐదుగురు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు బైకులపై వచ్చారు. తొలుత కస్టమర్లలా నటిస్తూ లోపలికి ప్రవేశించిన నిందితులు, సిబ్బందిని నగలు చూపించాల్సిందిగా కోరారు. అంతా సవ్యంగా సాగుతుందనుకున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా తుపాకులు బయటకు తీసి సిబ్బందిని బెదిరించారు.
షాపు సిబ్బంది ప్రతిఘటించడంతో దుండగులు కర్కశంగా కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో నలుగురు సిబ్బంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన ఇతర సిబ్బంది వారిని స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించగా, ప్రస్తుతం వారికి చికిత్స అందుతోంది. కాల్పుల అనంతరం దుండగులు విలువైన నగలతో అక్కడి నుంచి వేగంగా పరారయ్యారు. జ్యువెల్లరీ షాపు సిబ్బందిని దుండగులు బెదిరిస్తున్న వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి. ఇవి వైరల్ అయ్యాయి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.