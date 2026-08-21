కాంగ్రెస్లో కొండా సుస్మిత వ్యాఖ్యల కలకలం: నివేదిక ఇవ్వాలని మీనాక్షీ నటరాజన్ ఆదేశం
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై కొండా సుస్మిత చేసిన బహిరంగ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షీ నటరాజన్, సంఘటనపై సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని పీసీసీ నాయకత్వాన్ని ఆదేశించారు.
ముఖ్యమంత్రి ఏ. రేవంత్ రెడ్డి లక్ష్యంగా కొండా సుస్మితా పటేల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. ఈ వ్యవహారాన్ని సీరియస్గా తీసుకున్న పార్టీ అధిష్ఠానం క్రమశిక్షణా చర్యలకు ఉపక్రమించగా, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షీ నటరాజన్ జోక్యం చేసుకుని పూర్తి నివేదికను కోరడంతో ఈ అంశం పార్టీ అత్యున్నత స్థాయి పరిశీలనకు చేరింది.
వివాదానికి దారితీసిన వ్యాఖ్యలు
తెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె కొండా సుస్మిత పరకాల నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఎంపికలో ముఖ్యమంత్రి పాత్రను బహిరంగంగా ప్రశ్నించడం వివాదానికి కేంద్రబిందువుగా మారింది. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డికి లభిస్తున్న మద్దతును సవాలు చేసిన ఆమె, కాంగ్రెస్ టికెట్ ఇవ్వకపోయినా పోటీకి సిద్ధమని సంకేతాలిచ్చారు. టికెట్ కోసం మొదలైన ఈ ప్రయత్నం చివరకు పార్టీ సంస్థాగత నిబంధనల ఉల్లంఘనగా రూపాంతరం చెందింది. సుస్మిత వ్యవహరించిన తీరుపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
లక్ష్మణ రేఖ దాటితే చర్యలు తప్పవు: సీనియర్ల హెచ్చరిక
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా ఉన్న సుస్మిత వ్యాఖ్యలను టీపీసీసీ క్రమశిక్షణా కమిటీ ఛైర్మన్ మల్లు రవి తీవ్రంగా ఖండించారు. పార్టీ నిర్ణయించిన 'లక్ష్మణ రేఖ' దాటిన నాయకులపై చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించిన ఆయన, తదుపరి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు పూర్తి వివరాలను సేకరిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
కాంగ్రెస్ ఎంపీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ కూడా ఈ తీరును తప్పుబట్టారు. ఎంతటి నాయకులైనా పార్టీ క్రమశిక్షణకు లోబడి ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. క్రమశిక్షణా రాహిత్యం లేదా పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే షోకాజ్ నోటీసులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని, ఏవైనా విభేదాలు ఉంటే పార్టీ అంతర్గత వేదికలపై చర్చించాలి తప్ప బహిరంగంగా వ్యాఖ్యానించకూడదని ఆయన హితవు పలికారు. దీంతో ఈ చర్చంతా పరకాల టికెట్ నుండి పార్టీ క్రమశిక్షణ, ముఖ్యమంత్రి అధికార పరిధి వైపు మళ్లింది.
రంగంలోకి మీనాక్షీ నటరాజన్.. కొండా సురేఖ వివరణ
ఈ వివాదం పార్టీ అధిష్ఠానం దృష్టికి వెళ్లింది. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షీ నటరాజన్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగి వివాదానికి సంబంధించిన వివరాలు సేకరిస్తూ, నివేదిక సమర్పించాలని ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని ఆదేశించారు. ఆమె జోక్యంతో ఈ వ్యవహారం పార్టీ అధిష్ఠాన స్థాయి పరిశీలనలోకి వెళ్లింది.
మరోవైపు క్రమశిక్షణా కమిటీ నోటీసుపై మంత్రి కొండా సురేఖ స్పందించారు. తన కుమార్తె చేసిన వ్యాఖ్యలు వ్యక్తిగతమైనవని, వాటికి తాను బాధ్యత వహించనని తెలుపుతూ ఆ నోటీసును ఉపసంహరించుకోవాలని కోరారు. ఆమె ఇచ్చిన వివరణను కూడా పార్టీ నాయకత్వం పరిశీలిస్తోంది.
కొండా కుటుంబానికి పరీక్షా సమయం
ప్రస్తుతానికి కొండా సురేఖ లేదా సుస్మితపై ఎలాంటి చర్యలను కాంగ్రెస్ ప్రకటించనప్పటికీ, పరిణామాలు మాత్రం కొండా కుటుంబానికి సవాలుగా మారాయి. టీపీసీసీ క్రమశిక్షణా కమిటీ జోక్యం, సీనియర్ నాయకుల బహిరంగ విమర్శలు, ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జ్ నివేదిక కోరడం చూస్తుంటే పార్టీ ఈ అంశాన్ని ఎంత తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందో అర్థమవుతోంది. ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ సమర్పించే నివేదిక, దాని ఆధారంగా అధిష్ఠానం తీసుకునే నిర్ణయంపైనే ఈ వివాద తదుపరి దశ ఆధారపడి ఉంది.
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