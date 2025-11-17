Edit Profile
    సౌదీ రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయినవారంతా హైదరాబాదీలే.. 45 మంది మృతి!

    సౌదీ అరేబియాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. మెుత్తం 45 మంది సజీవ దహనం అయ్యారు. వారంతా హైదరాబాదీలేని స్పష్టత వచ్చింది.

    Published on: Nov 17, 2025 11:40 AM IST
    By Anand Sai
    సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన ప్రమాదంలో 45 మంది మృతి చెందారు. వారంతా హైదరాబాద్‌కు చెందినవారేనని అధికారులు స్పష్టతనిచ్చారు. సోమవారం తెల్లవారుజామున మక్కా నుండి మదీనాకు భక్తులను తీసుకెళ్తున్న ప్యాసింజర్ బస్సు డీజిల్ ట్యాంకర్‌ను ఢీకొనడంతో ప్రమాదం జరిగింది.

    సౌదీ బస్సు ప్రమాదం (X)
    సౌదీ బస్సు ప్రమాదం (X)

    మెహదీపట్నంలో ఓ ఏజెన్సీ ద్వారా వారంతా టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. ఈనెల 9వ తేదీన హైదరాబాద్ నుంచి ఉమ్రాకు వెళ్లారు. విజయవంతంగా మక్కా యాత్ర పూర్తి చేసుకున్నారు. అయితే మదీనాకు వెళ్తున్న క్రమంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. మదీనాకు సుమారు 25 కిలోమీటర్లు దూరంలో బస్సు, డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీ కొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 8 మంది, మరో కుటుంబానికి చెందిన ఏడుగురు చనిపోయినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనలో 46 మందిలో మహమ్మద్ అబ్దుల్ షోయబ్ అనే యువకుడు మాత్రమే బతికాడు.

    మల్లేపల్లి బజార్‌ఘాట్‌కు చెందిన 18 మంది మరణించారు. వీరితోపాటుగా మిగిలిన ప్రాంతాలకు చెందినవారు చనిపోయారు. మృతుల్లో 17 మంది పురుషులు, 18 మంది మహిళలు ఉన్నారు. హైదరాబాద్ కు చెందిన వీరంతా ఓ బస్సులో ప్రయాణం చేస్తుండగా ఘటన జరిగింది.

    మృతుల పేర్లు

    మృతుల్లోని కొందరి పేర్లు : రహమత్‌ బీ, రహీమున్నీసా, షెహనాజ్‌ బేగం, గౌసియా బేగం, మహ్మద్‌ మౌలానా, కదీర్‌ మహ్మద్, షోయబ్‌ మహ్మద్, మస్తాన్‌ మహ్మద్, పర్వీన్‌ బేగం, సోహైల్‌ మహ్మద్, జకియా బేగం, ఫర్హీన్‌ బేగం, షౌకత్ బేగం, జహీన్‌ బేగం, మహ్మద్‌ అలీ, మహ్మద్‌ మంజూర్‌ ఉన్నారు.

    రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు

    సౌదీ అరేబియాలో భారతీయ యాత్రికులు ప్రయాణిస్తున్న బస్సుకు జరిగిన ఘోర ప్రమాదంపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి బస్సు ప్రమాదంలో మృతుల వివరాలను తెలుసుకోవాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డిలను ఆదేశించారు. తక్షణ సహాయక చర్యలు చేపట్టేందుకు విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ, సౌదీ రాయబార కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలని చెప్పారు.

    కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్లు

    సీఎం ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఢిల్లీలోని రెసిడెంట్‌ కమిషనర్‌ గౌరవ్‌ ఉప్పల్‌ను అప్రమత్తం చేశారు. ప్రమాదంలో తెలంగాణకు చెందిన బాధితుల సంఖ్య వివరాలను పూర్తిగా సేకరించాలని రెసిడెంట్ కమిషనర్‌ను సీఎస్ ఆదేశించారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలో కంట్రోల్ రూం కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు : +91 79979 59754, +91 99129 19545గా ఉన్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంబసీతో టచ్‌లో ఉందని సౌదీలోని స్థానిక మీడియా పేర్కొంది.

    మృతులు హైదరాబాదీలు

    సౌదీ బస్సు అగ్ని ప్రమాదంలో మరణించిన వారు హైదరాబాదీలు అని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు. హైదరాబాద్‌లోని మల్లేపల్లిలోని బజార్‌ఘాట్ ప్రాంతానికి, ఇతర ప్రాంతాలకు చెందిన వారిగా వెల్లడించారు.

    సాయం చేయండి : అసదుద్దీన్ ఒవైసీ

    సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంపై హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ స్పందించారు. రియాద్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయంలో డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ మిషన్ (డీసీఎం) అబు మాథెన్ జార్జ్‌తో మాట్లాడారు. హైదరాబాద్ యాత్రికులను సమాచారం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. రియాద్ ఎంబసీ, విదేశాంగ కార్యదర్శితో ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదిస్తున్నారు. మృతదేహాలను భారతదేశానికి తీసుకురావాలని, ఎవరైనా గాయపడితే వారికి సరైన వైద్య చికిత్స అందేలా చూడాలని విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ కోరారు.

