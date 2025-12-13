‘ఇంత మంది ఖాళీగా ఉన్నారా?’ హైదరాబాద్ మాల్ ఓపెనింగ్కి ఎగబడ్డ ప్రజలు..
హైదరాబాద్ కూకట్పల్లి వై జంక్షన్ వద్ద లేక్షోర్ మాల్ ప్రారంభమైంది. మొదటి రోజున ఈ మాల్ని సందర్శించేందుకు ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో ఎగబడ్డారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
2023 సెప్టెంబర్లో హైదరాబాద్ లులూ మాల్ ఓపెనింగ్లో కనిపించిన గందరగోళం గుర్తుందా? నాడు.. ఓపెనింగ్ రోజే మాల్ని చూసేందుకు ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో ఎగబడ్డారు. అప్పట్లో ఆ వీడియోలు తెగ వైరల్ అయ్యాయి. కాగా హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు అదే సీన్ మరోసారి రిపీట్ అయ్యింది! కూకట్పల్లి వై జంక్షన్ వద్ద శుక్రవారం “లేక్షోర్ మాల్” ప్రారంభం అవ్వగా.. దానిని చూసేందుకు మొదటి రోజే ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో తరలివెళ్లారు. దాదాపు తొక్కిసలాట జరిగేంత రేంజ్లో, ఒకరి మీద ఒకరు పడుతూ మాల్ లోపలికి దూసుకెళ్లారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వీటిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు.
లేక్షోర్ మాల్ ఓపెనింగ్- అసలేం జరిగింది?
కూకట్పల్లి వై జంక్షన్ వద్ద చాలా కాలంగా లేక్షోర్ మాల్ నిర్మాణం జరిగింది. మాల్ ఎప్పుడెప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందా, ఎప్పుడెప్పుడు లోపలికి వెళదామా అని నగరవాసులు చాలా కాలం ఎదురుచూశారు. చివరికి శుక్రవారం ఈ మాల్ ఓపెన్ అయ్యింది.
అయితే, ఓపెనింగ్ రోజున మాల్ సిబ్బంది ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించిందని తెలుస్తోంది. మొదటి 1000 మందికి డిస్కౌంట్ వోచర్లు లేదా ఉచిత కూపన్లు ఇస్తామని సిబ్బంది చెప్పినట్టు సమాచారం. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ప్రజలు ఉదయం నుంచే మాల్ వద్ద భారీ సంఖ్యలో బారులుతీరారు. ఇక మాల్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే, అందరు కలిసి ఒకేసారి లోపలికి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ కారణంగా మాల్లో గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. లోపల, బయట రద్దీని నియంత్రించేందుకు సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించింది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన దృశ్యాలను ఇక్కడ చూడండి:
లేక్షోర్ మాల్ ఓపెనింగ్- నెటిజన్ల స్పందన ఇలా..
లేక్షోర్ మాల్ వద్ద భారీ రద్దీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్ అయ్యాయి. నెటిజన్లు విపరీతంగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
“దేనికిరా బాబు ఇంత కంగారు.. వాడేమైనా ఫ్రీ బోర్డు పెట్టాడా?” అని ఒక వ్యక్తి కామెంట్ చేయగా.. “పిచ్చోళ్ల గురించి వినడమే కానీ లైవ్లో ఇదే చూడటం,” అని ఇంకొకరు రాసుకొచ్చారు.
“ఆ మాల్ ఎక్కడికీ పోదురా సామీ. లైఫ్ కంటే ఏదీ ముఖ్యం కాదు,” అని మరొకరు అభిప్రాయపడ్డారు.
“ఇందులో కూడా లులూ మాల్ ఓపెనింగ్ రోజు ఎత్తుకుపోయినట్టు ఎత్తుకుపోదాం అని పోయారేమో?” అని ఇంకొకరు రాశారు. గతంలో లులూ మాల్ ఓపెనింగ్ రోజున చాలా మంది ఫుడ్ కౌంటర్లలోని ఆహారాన్ని ఎత్తుకెళ్లిపోయిన సంఘటను ఈ వ్యక్తి గుర్తు చేశారు.
“మరీ ఇంత ఖాళీగా ఉన్నారేంట్రా బాబు,” అని మరొకరు సెటైర్ వేశారు.
“ఇంత మంది ఖాళీగా ఉన్నారా?” అని ఇంకొకరు రాసుకొచ్చారు.