    ‘ఇంత మంది ఖాళీగా ఉన్నారా?’ హైదరాబాద్​ మాల్​ ఓపెనింగ్​కి ఎగబడ్డ ప్రజలు..

    హైదరాబాద్​ కూకట్​పల్లి వై జంక్షన్​ వద్ద లేక్​షోర్​ మాల్​ ప్రారంభమైంది. మొదటి రోజున ఈ మాల్​ని సందర్శించేందుకు ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో ఎగబడ్డారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

    Published on: Dec 13, 2025 6:36 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    2023 సెప్టెంబర్​లో హైదరాబాద్​ లులూ మాల్​ ఓపెనింగ్​లో కనిపించిన గందరగోళం గుర్తుందా? నాడు.. ఓపెనింగ్​ రోజే మాల్​ని చూసేందుకు ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో ఎగబడ్డారు. అప్పట్లో ఆ వీడియోలు తెగ వైరల్​ అయ్యాయి. కాగా హైదరాబాద్​లో ఇప్పుడు అదే సీన్​ మరోసారి రిపీట్​ అయ్యింది! కూకట్​పల్లి వై జంక్షన్​ వద్ద శుక్రవారం “లేక్​షోర్​ మాల్​” ప్రారంభం అవ్వగా.. దానిని చూసేందుకు మొదటి రోజే ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో తరలివెళ్లారు. దాదాపు తొక్కిసలాట జరిగేంత రేంజ్​లో, ఒకరి మీద ఒకరు పడుతూ మాల్​ లోపలికి దూసుకెళ్లారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలు సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వీటిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు.

    లేక్​షోర్​ మాల్​ వద్ద భారీ రద్దీ..
    లేక్​షోర్​ మాల్​ వద్ద భారీ రద్దీ..

    లేక్​షోర్​ మాల్​ ఓపెనింగ్​- అసలేం జరిగింది?

    కూకట్​పల్లి వై జంక్షన్​ వద్ద చాలా కాలంగా లేక్​షోర్​ మాల్​ నిర్మాణం జరిగింది. మాల్​ ఎప్పుడెప్పుడు ఓపెన్​ అవుతుందా, ఎప్పుడెప్పుడు లోపలికి వెళదామా అని నగరవాసులు చాలా కాలం ఎదురుచూశారు. చివరికి శుక్రవారం ఈ మాల్​ ఓపెన్​ అయ్యింది.

    అయితే, ఓపెనింగ్​ రోజున మాల్​ సిబ్బంది ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించిందని తెలుస్తోంది. మొదటి 1000 మందికి డిస్కౌంట్​ వోచర్లు లేదా ఉచిత కూపన్లు ఇస్తామని సిబ్బంది చెప్పినట్టు సమాచారం. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ప్రజలు ఉదయం నుంచే మాల్​ వద్ద భారీ సంఖ్యలో బారులుతీరారు. ఇక మాల్​ ఓపెన్​ చేసిన వెంటనే, అందరు కలిసి ఒకేసారి లోపలికి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ కారణంగా మాల్​లో గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. లోపల, బయట రద్దీని నియంత్రించేందుకు సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించింది.

    సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారిన దృశ్యాలను ఇక్కడ చూడండి:

    లేక్​షోర్​ మాల్​ ఓపెనింగ్​- నెటిజన్ల స్పందన ఇలా..

    లేక్​షోర్​ మాల్​ వద్ద భారీ రద్దీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్​ అయ్యాయి. నెటిజన్లు విపరీతంగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

    “దేనికిరా బాబు ఇంత కంగారు.. వాడేమైనా ఫ్రీ బోర్డు పెట్టాడా?” అని ఒక వ్యక్తి కామెంట్​ చేయగా.. “పిచ్చోళ్ల గురించి వినడమే కానీ లైవ్​లో ఇదే చూడటం,” అని ఇంకొకరు రాసుకొచ్చారు.

    “ఆ మాల్​ ఎక్కడికీ పోదురా సామీ. లైఫ్​ కంటే ఏదీ ముఖ్యం కాదు,” అని మరొకరు అభిప్రాయపడ్డారు.

    “ఇందులో కూడా లులూ మాల్ ఓపెనింగ్ రోజు ఎత్తుకుపోయినట్టు ఎత్తుకుపోదాం అని పోయారేమో?” అని ఇంకొకరు రాశారు. గతంలో లులూ మాల్​ ఓపెనింగ్​ రోజున చాలా మంది ఫుడ్​ కౌంటర్లలోని ఆహారాన్ని ఎత్తుకెళ్లిపోయిన సంఘటను ఈ వ్యక్తి గుర్తు చేశారు.

    “మరీ ఇంత ఖాళీగా ఉన్నారేంట్రా బాబు,” అని మరొకరు సెటైర్​ వేశారు.

    “ఇంత మంది ఖాళీగా ఉన్నారా?” అని ఇంకొకరు రాసుకొచ్చారు.

