Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    తెలంగాణలో నాలుగు నేషనల్ హైవే ప్రాజెక్టులకు టెండర్లు.. ఫిబ్రవరిలో పనులు ప్రారంభం!

    భారత జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) తెలంగాణలోని నాలుగు జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులకు టెండర్లు ఆహ్వానిస్తోంది. ఫిబ్రవరి 2026లో గ్రౌండ్ వర్క్ ప్రారంభం కానుంది.

    Published on: Nov 23, 2025 9:31 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ(ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) తెలంగాణలోని నాలుగు జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులకు అనుమతి ఇచ్చింది. వాటిలో మూడు జగిత్యాల మీద నుంచి ఉండగా.. నాల్గోది మంత్రాలయం, గోవా యాత్రను రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రయాణం సులభతరం చేస్తుంది. ఆర్మూర్-జగిత్యాల, జగిత్యాల-కరీంనగర్, జగిత్యాల-మంచిర్యాల కారిడార్లకు, 167వ జాతీయ రహదారిలోని మహబూబ్‌నగర్-గుడేబల్లూర్ నుండి ఒకదానికి డిసెంబర్‌లో టెండర్లు ఖరారు అవుతాయి. అధికారిక వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఫిబ్రవరి 2026లో గ్రౌండ్ వర్క్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ పని మొత్తం 271 కి.మీ.లు ఉంటుంది. బడ్జెట్ రూ.10,034 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    తెలంగాణలోని NH-63 ఆర్మూర్-మంచిర్యాల విస్తరణను నాలుగు లేన్ల కారిడార్‌గా అప్‌గ్రేడ్ చేయడానికి జగిత్యాల కేంద్రంగా ఉన్న మూడు విభాగాలు, రాష్ట్రంలోని ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాల మధ్య ప్రయాణాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. అప్‌గ్రేడ్ చేసిన నెట్‌వర్క్ నాగ్‌పూర్-బెంగళూరు, హైదరాబాద్-మంచిర్యాల జాతీయ రహదారి వ్యవస్థలతో కలిసిపోతుంది.

    NH-167గా మహబూబ్‌నగర్-గూడేబల్లూర్ మార్గాన్ని భారత్‌మాల పరియోజన కింద 80 కి.మీ.ల విస్తీర్ణంలో నాలుగు లేన్‌లుగా విస్తరించడానికి ఆమోదం లభించింది. ఈ విభాగం హైదరాబాద్-పనాజీ కారిడార్‌లో భాగం. ఈ మార్గం మహబూబ్‌నగర్‌ను కర్ణాటక సరిహద్దు సమీపంలోని గూడెబల్లూర్‌కు కలుపుతుంది. రాయచూర్ వైపు విస్తరించి, తెలంగాణలోని మరికల్, కర్ణాటకలోని దేవ్‌సుగూర్ గుండా వెళుతుంది. హైదరాబాద్, వరంగల్, ఇతర తెలంగాణ నగరాల మధ్య కర్ణాటక, గోవాలోని గమ్యస్థానాలకు సజావుగా ప్రయాణించడానికి వీలు కల్పించడం, ఇంధన వినియోగం, ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించడం ఈ ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం.

    ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, వరంగల్ నుండి గోవా, రాయచూర్, మంత్రాలయం, ఇతర కర్ణాటక పట్టణాలకు ప్రయాణికులు జడ్చర్ల, మహబూబ్ నగర్ మీదుగా రెండు లేన్ల రహదారిపై ప్రయాణిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతాన్ని నాలుగు లేన్లుగా మార్చడం వలన ట్రాఫిక్ సులభతరం అవుతుందని, వేగవంతమైన రవాణా సాధ్యమవుతుందని, ప్రాంతీయ ఆర్థిక అవకాశాలు పెరుగుతాయని భావిస్తున్నారు.

    జగిత్యాల-మంచిర్యాల కారిడార్ ఇంజనీరింగ్, సేకరణ మరియు నిర్మాణం (EPC) నమూనా కింద అమలు చేస్తారు. ఆర్మూర్–జగిత్యాల, జగిత్యాల-కరీంనగర్, మహబూబ్‌నగర్-గుడేబల్లూర్‌లను హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ (HAM) కింద అభివృద్ధి చేస్తారు. ఈ నమూనా ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది, దీనిలో నిర్మాణం, నిర్వహణ బాధ్యతలను ఎక్కువగా ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లు నిర్వహిస్తారు.

    జగిత్యాల-కరీంనగర్ హైవేను రూ.2,484 కోట్ల వ్యయంతో 59 కి.మీ. విస్తరించనున్నారు. ఆర్మూర్-జగిత్యాల స్ట్రెచ్ రూ2,338 కోట్లతో 64 కి.మీ. అత్యంత పొడవైన మహబూబ్‌నగర్-గూడేబల్లూర్ రూ.2,662 కోట్లతో 80 కి.మీ.లను కవర్ చేస్తుంది. జగిత్యాల-మంచిర్యాల 68 కి.మీ., అంచనా ప్రకారం రూ.2,550 కోట్లు. పర్యావరణ, అటవీ, రైల్వే సంబంధిత అనుమతులు వచ్చాయి. భూసేకరణ దశలవారీగా జరుగుతోంది.

    News/Telangana/తెలంగాణలో నాలుగు నేషనల్ హైవే ప్రాజెక్టులకు టెండర్లు.. ఫిబ్రవరిలో పనులు ప్రారంభం!
    News/Telangana/తెలంగాణలో నాలుగు నేషనల్ హైవే ప్రాజెక్టులకు టెండర్లు.. ఫిబ్రవరిలో పనులు ప్రారంభం!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes