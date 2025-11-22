హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్శిటీలో గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఉద్యోగాలు - నోటిఫికేషన్ వివరాలు
ేదాయూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ అయంది. తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెేస్ సెంటర్ తో పాటు సెంటర్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీస్ సెంటర్ లో ఖాళీగా ఉన్న గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 4 ఖాళీలున్నాయి. అర్హులైన అభ్యర్థులు 26 నవంబర్ 2025వ తేదీలోపు అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి.
నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు:
ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్
మొత్తం ఖాళీలు - 04(ఓబీసీ 1, ఈడబ్యూఎస్ 1, అన్ రిజర్వ్ -02)
గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ కింద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెేస్ సెంటర్ లోని ఈ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు.
సంబంధిత విభాగంలో 55 శాతం మార్కులతో ఎంఏ లేదా పీహెచ్డీ, నెట్, జేఆర్ఎఫ్లో ఉత్తీర్ణత ఉండాలి.
గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా ఎంపికైన వారికి గౌరవ వేతనం ఉంటుంది. నెలకు రూ. 50 వేలకు అందుకోవచ్చు.
అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ - ఆన్ లైన్
headcels@uohyd.ac.in మరియు sum@uohyd.ac.in మెయిల్ అడ్రస్ కు మీ బయోడేటాతో పాటు సంబంధిత ధ్రువపత్రాలను పంపాలి,
దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 26 నవంబర్ 2025
ఎంపిక విధానం - దరఖాస్తులను షార్ట్ లిస్ట్ చేసి ఇంటర్వ్యూకి ఎంపికైన వారికి సమాచారం అందిస్తారు.