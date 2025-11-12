Edit Profile
    వరంగల్‌ నిట్‌లో ఫ్యాకల్టీ పోస్టులు.. ఒక్క క్లిక్‌తో ఇక్కడ నుంచి అప్లై చేయండి!

    వరంగల్‌లోని నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ(NIT)లో ఫ్యాకల్టీ పోస్టుల భర్తీకీ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    Updated on: Nov 12, 2025 10:06 PM IST
    By Anand Sai
    నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వరంగల్ (నిట్ వరంగల్) 45.. ప్రొఫెసర్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి అధికారికంగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆసక్తిగల, అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆన్‌లైన్ మోడ్‌లో అప్లై చేయాలి. దరఖాస్తు తేదీ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. 12-11-2025 నుంచి 12-12-2025 వరకు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయవచ్చు.

    వరంగల్ నిట్ ఫ్యాకల్టీ పోస్టులు
    వరంగల్ నిట్ ఫ్యాకల్టీ పోస్టులు

    పోస్టులు

    ప్రొఫెసర్-02, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్-08, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గ్రేడ్ 1 -08, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గ్రేడ్ 2 -27 పోస్టులు ఉన్నాయి. మెుత్తం 45 పోస్టులకు రిక్రూట్‌మెంట్ ప్రారంభమైంది.

    అర్హతలు

    బీఈ/బి. టెక్, ఎంఇ/ఎం. టెక్ ఇన్ సివిల్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ , ఎంసీఎ, ఎంబీఎ, బి.ఎస్సీ, ఎం.ఎస్సీ పోస్టును బట్టి అర్హతలు ఉండాలి. కనీస వయోపరిమితి 35 సంవత్సరాలు కాగా గరిష్ట వయోపరిమితి 50 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు. వయస్సు సడలింపు సంస్థ నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

    ఎంపిక ప్రక్రియ

    దరఖాస్తు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ వరకు అందిన అన్ని ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులను ఎంపిక ప్రక్రియలో పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఇందులో స్క్రూటినీ చేసి షార్ట్‌లిస్టింగ్ చేస్తారు. బోధన & పరిశోధన సెమినార్ ప్రదర్శన ద్వారా తదుపరి లిస్ట్ తయారు అవుతుంది. షార్ట్‌లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థులు ఎంపిక కమిటీ ముందు వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూ కోసం హాజరుకావాలి.

    ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి

    అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://www.nitw.ac.in/కి వెళ్లండి.

    నిట్ వరంగల్ ఉద్యోగాలు 2025 నోటిఫికేషన్‌ను సందర్శించండి.

    సూచనలను జాగ్రత్తగా చదవండి, అర్హత ప్రమాణాలను తనిఖీ చేయండి.

    దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను ఎటువంటి తప్పులు లేకుండా పూరించండి.

    దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించండి (అవసరమైతే).

    నింపిన దరఖాస్తు ఫారమ్‌కు అవసరమైన పత్రాలను జత చేయండి.

    దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను చివరి తేదీకి ముందు సమర్పించండి.

    దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసి ప్రింటవుట్ తీసుకోండి.

    ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ చదవండి..

    ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి అప్లై చేయండి..

