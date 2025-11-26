Edit Profile
    వరంగల్ నిట్ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన - నోటిఫికేషన్ వివరాలు

    వరంగల్ నిట్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. కంప్యూటర్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టును భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హత గల అభ్యర్థులు నవంబరు 30వ తేదీ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. 

    Published on: Nov 26, 2025 11:47 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Warangal
    వరంగల్‌లోని నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ (నిట్) నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన విడుదలైంది. ఇందులో భాగంగా ఒప్పంద ప్రాతిపదికన కంప్యూటర్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టును భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. ఇందుకు నవంబర్ 30వ తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు.

    వరంగల్ నిట్ ఉద్యోగాలు

    నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు:

    • ఉద్యోగ ప్రకటన - నిట్ వరంగల్
    • పోస్టు పేరు - కంప్యూటర్‌ అసిస్టెంట్‌
    • ఖాళీల సంఖ్య - 01
    • అర్హత - పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ (కంప్యూటర్ సైన్స్ / ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ)లో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
    • ఈ పోస్టును కాంట్రాక్ట్ ప్రతిపాదికన భర్తీ చేస్తారు.
    • జీతం - నెలకు రూ. 30 వేలు చెల్లిస్తారు.
    • దరఖాస్తు విధానం - ఆన్ లైన్
    • దరఖాస్తు ఫారమ్ ను https://nitw.ac.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. పూర్తి చేసిన ఫారమ్ ను ctl_hod@nitw.ac.in; tlc@nitw.ac.in కు మెయిల్ చేయాలి.
    • దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 30 నవంబర్ 2025
    • ఎంపిక విధానం - ఇంటర్వ్యూ
    • ఇంటర్వ్వూ తేదీ - 2 డిసెంబర్ 2025.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://nitw.ac.in/

    మరోవైపు వరంగల్ నిట్ లో టీచింగ్ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. మొత్తం 45 ఉద్యోగాలున్నాయి. ఇందులో ప్రొఫెసర్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులున్నాయి. 12-11-2025 నుంచి 12-12-2025 వరకు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    దరఖాస్తు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ వరకు అందిన అన్ని ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులను ఎంపిక ప్రక్రియలో పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఇందులో స్క్రూటినీ చేసి షార్ట్‌లిస్టింగ్ చేస్తారు. బోధన మరియు పరిశోధన సెమినార్ ప్రదర్శన ద్వారా తదుపరి లిస్ట్ తయారు అవుతుంది. షార్ట్‌లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థులు ఎంపిక కమిటీ ముందు వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూ కోసం హాజరుకావాలి. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://www.nitw.ac.in/ లోకి వెళ్లి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవాలి.

