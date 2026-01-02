Edit Profile
    SKLTGHU Recruitment : ఉద్యానవన యూనివర్సిటీలో 79 ఉద్యోగ ఖాళీలు - మంచి జీతం, దరఖాస్తు తేదీలివే

    శ్రీ కొండ లక్ష్మణ్‌ తెలంగాణ హార్టికల్చరల్ యూనివర్సిటీ (SKLTGHU) నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా  అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. మొత్తం 79 ఖాళీలున్నాయి. 

    Published on: Jan 02, 2026 3:18 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    శ్రీ కొండా లక్ష్మణ్‌ తెలంగాణ హార్టికల్చరల్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా 79 అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 16 విభాగాల్లో ఈ ఖాళీలున్నాయి. దరఖాస్తుల గడువు జనవరి 31వ తేదీతో పూర్తవుతుంది.

    ఉద్యానవన యూనివర్సిటీ నుంచి నోటిఫికేషన్
    ఉద్యానవన యూనివర్సిటీ నుంచి నోటిఫికేషన్

    దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు హార్టికల్చర్ / అగ్రికల్చర్ / అగ్రికల్చరల్ ఇంజినీరింగ్‌లో 4 సంవత్సరాల బ్యాచిలర్ డిగ్రీ, మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఉండాలి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి. నెట్‌ అర్హత తప్పనిసరి అని నోటిఫికేషన్ లో స్పష్టం చేశారు.

    దరఖాస్తు విధానం ఇలా…

    అభ్యర్థులు https://skltghu.ac.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి అప్లికేషన్ ఫారమ్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఓసీ, బీసీ అభ్యర్థులు రూ. 3 వేలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు అయితే రూ. 2 వేల ఫీజు చెల్లించాలి. కంప్ట్రోలర్, శ్రీ కొండా లక్ష్మణ్ తెలంగాణ హార్టికల్చర్ యూనివర్శిటీ పేరు మీద డీడీ తీయాలి.అవసరమైన ధ్రువపత్రాలతో కలిసి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ (DD) జతచేసి…. రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం - 502279 చిరునామాకు పోస్టు ద్వారా పంపించాలి.

    ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.57,700 నుంచి రూ.1,82,400 మధ్య జీతం ఉంటుంది. సెల్ఫ్ అసెస్‌మెంట్ స్కోర్ కార్డ్ ఆధారంగా షార్ట్‌లిస్ట్, బోధానానుభవం, ఇంటర్వ్యూ తదితరాల ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.

    దరఖాస్తు ఫారమ్ తో జత చేయాల్సిన పత్రాలు:

    • అభ్యర్థి ఫొటో
    • కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
    • NET Eligibility Certificate
    • టెన్త్ మెమో
    • ఇంటర్ సర్టిఫికెట్
    • డిగ్రీ ప్రొవిజన్ మెమో
    • మాస్టర్స్ డిగ్రీ మెమో
    • పీహెచ్డీ పట్టా
    • పని చేసిన అనుభవానికి సంబంధించిన పత్రాలు
    • ఇతర పత్రాలు

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు

